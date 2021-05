Grand prix de France moto : victoire de Jack Miller, les Français Zarco et Quartararo sur le podium au Mans

L'Australien Jack Miller a remporté ce dimanche dans la Sarthe le Grand prix de France moto. Les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo terminent respectivement deuxième et troisième. Un podium historique pour les tricolores.

L'Australien Jack Miller a remporté le Grand Prix de France Moto GP dimanche devant les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo, qui avait décroché la pole position samedi lors des essais qualificatifs. Fort de cette première place sur la grille, El Diablo, deuxième au classement du championnat Moto GP, espérait à 22 ans l'emporter chez lui, en France. Mais la course sur le circuit Bugatti du Mans a été perturbée par la pluie qui a obligé les pilotes à changer de motos en début de course pour utiliser celles équipées de pneus pour piste mouillée.

Ces conditions climatiques et ces changements de machines n'ont pas été favorables à Fabio Quartararo qui n'a pas pu résister au retour de Jack Miller, beaucoup plus rapide.

La superbe remontée de Zarco

En revanche, Johann Zarco (5e sur la grille de départ) a effectué une belle remontée. Doublant son compatriote, il se retrouve en chasse derrière l'Australien. En vain. Johann Zarco échoue à moins de cinq secondes de Miller mais s'offre une belle deuxième place au Mans. Fabio Quartararo (Yamaha) assure quant à lui la troisième place qui lui permet de reprendre la tête du championnat à l'Italien Francesco Bagnaia, quatrième ce dimanche. "Je suis si heureux, c'est comme une victoire pour moi", a souligné Quartararo, indiquant que son pneu avant était complètement usé à la fin de l'épreuve.

Le classement du GP de France

Classement de la course (27 tours de 4,185 km, soit 112,995 km)

Jack Miller (AUS/Ducati) 4:25.473 Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) à 3.970 Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 14.468 Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 16.172 Danilo Petrucci (ITA/KTM) à 21.430 Alex Marquez (ESP/Honda-LCR) à 23.509 Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) à 30.164 Pol Espargaro (ESP/Honda) à 35.221 Iker Lecuona (ESP/KTM) à 40.432 Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 40.577 Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) à 42.198

Classement championnat du monde

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 80 points Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 79 Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 68 Jack Miller (AUS/Ducati) 64 Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 56 Joan Mir (ESP/Suzuki) 49 Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 35 Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 33 Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 28 Pol Espargaro (ESP/Honda) 25

