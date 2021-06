Grand Prix de France : Pierre Gasly raconte son "plaisir" de courir au Castellet

Annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire, le Grand Prix de France de Formule 1 a lieu ce week-end sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var). Les essais libres sont programmés ce vendredi, les qualifications samedi et le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h00. Les 15.000 spectateurs espèrent voir les pilotes français briller sur le circuit varois. Pierre Gasly, pilote Alpha Tauri, confie son "plaisir" de courir en France.

Un nouveau statut pour le pilote normand

Depuis 2019, et le dernier Grand Prix de France, le statut du pilote normand a quelque peu changé : Pierre Gasly a remporté le Grand Prix d'Italie à Monza en septembre 2020 et il était encore sur le podium il y a 15 jours avec une troisième place au Grand Prix d'Azerbaïdjan. "Revenir ici en tant que vainqueur d'un Grand Prix, c'est très particulier pour moi, ça me fait vraiment plaisir de jouer en France et de retrouver un peu de public" confie le jeune homme.

"Un tracé très technique"

Pierre Gasly se dit "optimiste" avant la course même s'il sait que ce Grand Prix ne sera pas aussi facile que ceux de Bakou ou de Monaco : "Ici, le tracé est très technique, surtout dans sa dernière partie, avec le virage du Beausset. A Bakou, il n'y a qu'un type de virage, à 90°, que tu passes toujours à la même vitesse, en troisième. Ici, il y a des virages à 100 km, d'autres à 250... Nous allons faire de notre mieux et je suis sûr qu'on va pouvoir se battre pour un bon résultat. Je reste positif et optimiste par rapport à notre niveau de performance."

