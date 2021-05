Grand Prix de Formule 1 de Monaco, les locations de balcons sont interdites

« Le gouvernement monégasque a décrété l’interdiction de la location sur les terrasses privées surplombant la piste lors du Grand Prix de Formule 1 qui se déroulera en Principauté du jeudi 20 mai au dimanche 23 mai 2021. Les terrasses et les balcons ne pourront être partagés qu’à titre privé pour assister à cette édition 2021 du Grand Prix de Formule 1.

Le Grand Prix de Monaco c'est LE grand événement sur le Rocher, l'occasion pour les monégasques de se retrouver, de se faire plaisir et de faire du business. Il est de coutume d'inviter ses partenaires commerciaux à assister au grand prix depuis l'un des milliers de balcons qui surplombent le circuit. c'est devenu une habitude et une activité florissante pour les agences d'événementiels. Cette année, c'est interdit!

préparation du circuit de F1 de Monaco quelques jours avant le grand Prix 2021 © Radio France - Alexandre Mottot

Des milliers de balcons autour du circuit, on dirait une immense arène. Cette comparaison est imaginée par Franco, il est caviste et normalement il loue une vingtaine de balcons au moment du Grand Prix. Pour lui malheureusement c'est la 2 ème année qu'il passe à côté. "des gens m'ont appelé et m'ont dit Franco désolé on pourra pas venir! Les conditions n'étaient pas remplies pour que les locataires passent du bon temps."

"Cinq mètres linéaire de balcon pour cinq personnes!"

Les propriétaires et les locataires privés peuvent aller sur leurs balcons avec leurs invités mais évidemment sous certaines conditions. Franco nous explique "c'est une personnes par mètre linéaire alors que pendant les grand prix "normaux". "Cette année c'est 2 personnes par mètres linéaires".

"La police a exactement les dimensions de chaque balcon et de chaque appartement"

Les monégasques respectent les règles mais la principauté fait des contrôles très en amont, Joseph est concierge dans un immeuble avec vue plongeante sur la course. Il nous explique que "la Police a exactement les dimensions de chaque balcon et de chaque appartement." Cette année "dans chaque immeuble il y a des agents de sécurité. Chaque personne doit rentrer avec un "pass" ou avec sa carte de résidents. Les autres n'ont pas le droit de rentrer dans l'immeuble."

Ces mêmes contrôles seront appliqués pour les locations de bateaux, la même jauge d'une personne par mètre linéaire sera appliquée. Et la limite sera de 12 personnes par bateaux conformément aux réglementations maritimes.

Cette année la jauge est limitée à environ 40% des tribunes, ce qui fera en tout 7500 spectateurs par jour.

