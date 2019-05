Grand Prix de Pau : victoire de Billy Monger, amputé des deux jambes

Pau, France

Si ce millésime 2019 du Grand Prix de Pau ne restera pas dans les annales pour son affluence, la course phare a offert ce dimanche une très belle histoire, et une sacrée revanche pour Billy Monger. Ce Britannique de 20 ans est amputé des deux jambes depuis un crash en avril 2017 lors d'une course de Formule 4. Avant de gagner à Pau, il n'avait repris la compétition que depuis six mois.

« Pour ces émotions que je suis revenu »

Dans le paddock après la course, l'émotion était forte au sein de Carlin, l'équipe de Billy Monger. Au terme d'une course où les deux premiers se sont neutralisés sous la pluie, c'est donc le Britannique – qui avait reçu le soutien de Lewis Hamilton après son accident – qui l'a emporté. C'est sa première victoire en GP depuis son accident, devant ses proches et notamment sa mère, alors que la foule paloise l'a ovationné. Sur la plus haute marche du podium, Billy Monger était en larmes au moment d'entendre le « God save the Queen ».

« Après mon accident, jamais je n'aurai pensé qu'un jour je serai à Pau pour le Grand Prix, et que je gagnerai, savourait Billy Monger après coup. Mon handicap et ce qu'il m'est arrivé, je ne le vois pas comme une barrière, une limite, c'est un challenge c'est clair, je dois surmonter des obstacles que d'autres pilotes ne connaissent pas. Pouvoir être sur la piste, c'est déjà énorme pour moi et l'équipe, alors le fait en plus d'être compétitifs et de pouvoir gagner... C'est exactement pour ça que je suis revenu, pour les sensations que procurent le fait de gagner et de monter sur le podium, ça faisait deux ans que j'attendais ça, c'est indescriptible, la joie que ça me procure ».