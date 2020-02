Grand Sénonais : le rallye fait son grand retour !

Les vingt et vingt-et-un novembre prochain le rallye du Grand Sénonais vivra sa première édition, organisée par une association présidée par Fabrice Féty, passionné de sport automobile. Ça fait vingt ans que le département de l'Yonne a perdu son rallye national qui avait été endeuillé en septembre 2020.

Une petite course pour commencer

Pour cette toute première édition le parcours sera composé de quarante kilomètres de course au lieu des cent-vingt kilomètres des rallyes nationaux, c'est donc un rallye régional. L'organisation assume que la course soit plus petite par rapport à celle que l'Yonne a connu jusqu'en 2000 : "On voudrait prendre déjà la température" explique le président Fabrice Féty qui espère tout de même le voir évoluer en national "dans les deux, trois ans" . L’association fait également le choix de changer le secteur sur lequel le rallye aura lieu, pour son retour il sera déplacé à Egriselles-le-Bocage. Côté innovation, les organisateurs veulent mettre en place un tout nouveau projet pour le confort des spectateurs, des webcams devraient être installées le long du parcours pour une retransmission en direct dans les cafés des communes du Grand Sénonais.

Cinquante mille euros de budget

Même si tout n'est pas finalisé le président Fabrice Féty estime l'enveloppe totale à cinquante mille euros. Pour mener à bien le projet l'organisation compte sur les revenus venant du sponsoring et une participation de la part des communes qui seront traversées par la course.

Cinq morts en septembre 2000

Le vingt trois septembre deux mille, à Cérisiers le rallye national de l'Yonne vivait ses dernières heures. Une sortie de route, fatale pour le pilote et quatre spectateurs mettra un terme à la course qui ne reverra jamais le jour jusqu'à cette année. Le pilote Marco Massarotto décolle après une bosse à bord de sa Subaru Imprezate en pleine ligne droite, perd le contrôle de son bolide avant de terminer sa course dans un poteau électrique en béton qui s'écroulera sur le public. A l'époque une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame.