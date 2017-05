Grand soleil pour la France sur les Mondiaux de Surf à Biarritz

Une première journée quasi parfaite pour l'ouverture des Championnats du Monde de Surf à Biarritz ce samedi 20 mai. Côté vague, les françaises se sont qualifiés haut les pieds pour le deuxième tour. Côté plage, sous le soleil, les spectateurs sont venus en nombre, sans le moindre incident.

Les organisateurs peuvent avoir le sourire soulagé. La première journée des Championnats du Monde de Surf 2017 sur la Grande Plage de Biarritz est réussie, malgré les nuages du début de matinée vite remplacés par un beau soleil. Les vagues elles n'ont pas eu de panne de réveil et permis à la compétition de débuter dès 7h comme prévu.

Johanne Defay prend 2 très belles vagues et réalisent le meilleur score de la 1re journée des Mondiaux de Surf 2017 ISA à Biarritz - FFS - Antoine Justes

Johanne Defay marque déjà les esprits

Les françaises, comme l'ensemble des favorites, n'ont pas non plus manqué leur entrée à domicile. Programmée en fin d'après-midi Johanne Defay, grande favorite pour le titre, a déjà pu démontrer son talent et son expérience en choisissant de partir seule sur la droite du spot. Résultat : 2 des 10 meilleurs vagues de la journée (8.23 + 7.17) pour la numéro 4 mondiale et le meilleur score (15.40)

Johanne Defay, tout sourire, à la sortie de son 1er tour aux Championnats du Monde de Surf 2017 ISA à Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

Entrée réussie pour Pauline Ado devant son fan club

Pauline Ado sur l'une des vagues de sa série du 1er tour au Mondiaux de Surf 2017 ISA à Biarritz - FFS - Guillaume Arrieta

En début de matinée, l'Hendayaise Pauline Ado avait également maîtrisé sa série, remportée aisément (11.40 pts = 6.10 + 5.30) malgré des conditions rendues difficiles en raison du vent :

Je suis contente d'avoir assuré 2 scores, même si ce n'est pas 2 scores exceptionnels, c'est une bonne entrée en matière. J'espère construire des scores de plus en plus haut au fur et à mesure — Pauline Ado

Pauline Ado satisfait de son entrée en lice aux Championnats du Monde de Surf ISA 2017 à Biarritz Copier

La surfeuse basque Pauline Ado accueillie par ses supporters à l'issue de sa série du 1er tour aux Championnats du Monde de surf 2017 ISA à Biarritz © Radio France - Amaia Cazenave

Qualifiée sans soucis pour le 2e tour sans avoir à passer par les repêchages, l'Hendayaise désormais installée à Anglet pouvait sortir de l'eau tout sourire, accueillie par ses supporters ravis

Une jeune supportrice de Pauline Ado, membre du club d'Hendaye comme elle, affiche sa fierté Copier

Un air estival sur la Grande Plage

La présence des deux Françaises, de la Sud -Africaine Bianca Buitendag (qui a réalisé le meilleur score sur une vague : 9.00), mais aussi le cadre majestueux et ensoleillé de la Grande Plage de Biarritz, la proximité des athlètes avec le public, et la rareté d'une telle compétition organisée pour la 3e fois seulement en France ont attiré la foule des beaux jours, dans une ambiance détendue contrastant avec l'imposant déploiement des forces de l'ordre quelques dizaines de mètres plus loin dans le cadre du plan Vigipirate.

Supporters et spectateurs ont pris place en nombre sur la promenade et sur la Grande Plage pour la 1re journée des Mondiaux de Surf 2017 ISA à Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

En tenue printanière ou en maillot de bain, vacanciers ou locaux, les spectateurs sont venus nombreux et tout sourire à la 1re journée des Mondiaux de Surf 2017 ISA à Biarritz Copier

Ajoutez à cela une grande parade des athlètes et une cérémonie d'ouverture joyeuses et colorées, et l'on peut parler d'entame réussie pour ces Championnats du Monde 2017 ISA à Biarriz, les premiers de l'ère du surf olympique. De quoi réjouir les promoteurs de Paris 2024 attendus dans la semaine (Tony Estanguet qui possède une maison dans le sud des landes est attendue à titre non officiel ce dimanche, Jean-Philippe Gatien lundi, Guy Drut, vice président du Comité International Olympique en fin de semaine et le président du comité national olympique, Denis Masseglia, dimanche pour la remise des trophées)

La Fédération Basque tape du poing sur le sable

Mes surfeurs basques manifestent sur la Grande Plage pour protester contre le refus de l'ISA de les inscrire sous les couleurs d'Euskadi aux Championnats du Monde © Radio France - Amaia Cazenave

Seule anicroche, le courroux manifesté sur un coin de la Grande Plage par les surfeurs basques qui n'ont pas eu le droit de s'inscrire sous les couleurs de l'Euskadi, contrairement à d'autres délégations non reconnues comme pays à part entière (Tahiti, Pays de Galles).