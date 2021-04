Grande première réussie dans la catégorie WRC pour le pilote de rallye nordiste Adrien Fourmaux

Le pilote nordiste Adrien Fourmaux courrait ses premières spéciales ce week-end du 24 avril dans la catégorie reine du rallye automobile : le WRC. Et on peut dire qu'il s'en est très bien sorti.

Le Seclinois de 25 ans termine cinquième du rallye de Croatie après plusieurs étapes réparties sur trois jours et un peu plus de 300 kilomètres de course dans les massifs montagneux autour de la capitale Zagreb.

Nous avons pris un plaisir fou dans une Fiesta géniale en tous points. On en redemande - Adrien Fourmaux à l'issue de la deuxième journée de course

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) remporte ce Rallye de Croatie, avec six dixièmes d'avance seulement sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota). Après cette troisième manche de la saison; Sébastien Ogiers'empare de la tête du championnat du monde (WRC).