Grande semaine de Pompadour : depuis trente ans dans l'élite du concours complet

La grande semaine de Pompadour fête cette année ses trente ans. Et en trente ans cette grande semaine s'est imposée comme l'une des références mondiales des futurs cracks du concours complet. Les meilleurs chevaux français de la discipline y sont quasi tous passés dans leur jeunesse. "Au dernier JO de Tokyo on avait un podium 100 % de chevaux français qui étaient passés par le circuit de Pompadour" souligne Émilie Morichon, directrice de la Société Hippique Française qui organise cette semaine.

Les futurs stars des JO

450 chevaux sont en lice encore cette année. Pour eux comme pour les éleveurs et les cavaliers cette grande semaine est devenue incontournable. Il est même impensable pour un cavalier, fût-il double champion olympique comme Nicolas Touzaint de rater une édition. "Quand on est professionnel de concours complet, normalement on a des chevaux à la finale de Pompadour." C'est là que lui depuis plus de 20 ans prépare les futurs chevaux qu'il montera lors des grands championnats ou lors des JO. Et quand on est un jeune cavalier rien que venir est déjà une victoire avoue Thomas Lafont, qui est à Pompadour pour la première fois. "C'est très prisé et puis on est face à tous les cavaliers olympiques donc c'est vraiment impressionnant".

Des spectateurs venus de très loin

Une victoire en soi aussi pour les éleveurs. Mireille Nénélec de la Sarthe présente cette année Jade d'Alroben, une pouliche de 4 ans que montera justement Thomas Lafont. "On rêve que de ça. D'avoir un cheval qualifié pour aller à la finale de Pompadour". Un rêve qui attire aussi de nombreux passionnés. La grande semaine de Pompadour fait le plein de spectateurs chaque année. Et on vient même de loin telle Stéphany venue d'Angleterre avec des amis. Spécialement. "On aime les chevaux" précise-t-elle en souriant. La grande semaine de Pompadour, c'est jusqu'à dimanche. Les épreuves ont lieu tous les jours sur l'hippodrome et dans le haras.