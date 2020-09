Hockey à Grenoble : "À 1000 personnes, on ne pourra pas tenir la saison"

"Un effectif de 1000 personnes dans la patinoire, très sincèrement, _on ne pourra pas tenir la saison_." Jacques Reboh, le président des Brûleurs de Loups, est inquiet alors que la saison de hockey commence ce week-end avec un déplacement des Grenoblois à Nice samedi. Selon lui, l'annonce gouvernementale d'une jauge maximale de 1000 personnes pour tous les rassemblements est une catastrophe économique : "Nos seuls revenus sont issus de la billetterie, et 1000 personnes dans une patinoire qui peut en accueillir 4200, forcément, ça divise nos recettes par quatre."

Jacques Reboh confie qu'il peut tenir deux ou trois matchs avec 1000 spectateurs dans les tribunes de la patinoire Polesud à Grenoble, mais pas plus : "Si vous ne mettez personne dans la patinoire, je ne vais pas non plus vendre de boissons, de polos ni de maillots." Pour l'instant, cette mesure qui limite la présence de spectateurs est effective durant 15 jours et le président de l'équipe de hockey grenobloise espère que d'ici là, le gouvernement reverra sa copie et assouplira la règle. "J'ai espoir que l'on puisse très vite revenir à une jauge un peu plus riche et tendre vers 1500-2000 places, ce qui nous permettrait d'avoir un équilibre économique." Les Brûleurs de Loups jouent leur premier match à domicile le 18 octobre face à Gap.