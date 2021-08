Grenoble : l'herbe désormais plus verte au Stade des Alpes

Le Stade des Alpes n’est pas encore vieillissant, mais treize ans après son inauguration, l’enceinte grenobloise a subi cette été un sérieux et onéreux lifting à 2,2 millions d’euros. Un investissement concentré sur la pelouse, très sollicitée par les deux clubs utilisateurs, le GF38 (Ligue 2 de foot) et le FCG (Pro D2 de rugby).

Changée en décembre 2018, notamment pour accueillir la coupe du monde féminine de foot, l’ancienne pelouse hybride a vite montré des signes de fatigue. Souvent décriée par les footballeurs la saison passée, elle a fait peau neuve, et même plus, cet été. « Tout a été refait » explique Jean Mouton, le directeur du Stade des Alpes, « on a enlevé l’ancienne pelouse, décaissé sur les 10.000m² du stade pour refaire le drainage, changer l’arrosage automatique, et mettre le chauffage sous la pelouse ». Cela a nécessité douze semaines de travaux.

20 millions de brins d’herbe synthétique

La nouvelle pelouse hybride du Stade des Alpes © Radio France - Antonin Kermen

Lorsqu’ils ont pris en main la gestion du Stade des Alpes en novembre dernier, le FCG et le GF38 ont fait de la pelouse une priorité. Entre le froid hivernal et les canicules estivales, plus l’accumulation des matchs (une quarantaine par saison, « le stade le plus utilisé en France » selon Jean Mouton), la pelouse avait du mal à tenir la distance. Si le principe d’un terrain hybride (en partie synthétique, en partie naturel) a été maintenu, le modèle lui a été changé. On est passé d’une pelouse naturelle implantée sur un fond synthétique, à une pelouse mixte où cohabitent des brins naturels et des brins synthétiques, 20 millions de brins synthétiques exactement. Il s’agit là d’un modèle courant installé dans de nombreux stades français (à Vannes, Nantes ou encore au Parc des Princes). Pour avoir un terrain de jeu durablement de bonne qualité, le Stade des Alpes a aussi embauché un jardiner dédié à 100% à la pelouse.

Les travaux ont été financés par la Métropole, qui s’est engagée au moment du changement de gestionnaire à faire 13 millions d’euros d’investissements dans le stade sur les dix prochaines années.

Samedi, les footballeurs grenoblois inaugureront cette nouvelle pelouse avec la réception de Rouen, jusque-là, le GF38 a dû délocaliser ses deux premiers matchs à domicile de la saison à Gueugnon à cause des travaux. Les rugbymen du FCG, eux, joueront au Stade des Alpes le 27 août prochain contre Oyonnax.