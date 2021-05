À partir du 19 mai, le public pourra de nouveau aller au stade, avec une jauge fixée à 1000 personnes maximum. Mais avec la fin de saison qui approche en foot et en rugby, il ne reste que très peu de possibilités pour assister à un match. On fait le point sur le calendrier des équipes grenobloises.

Grenoble : le public de retour au stade des Alpes pour les barrages du FCG et du GF38 ?

44 rencontres sportives professionnelles et 550 000 spectateurs en 2019 au Stade des Alpes

Le public de retour dans les tribunes du stade des Alpes fin mai ? Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le retour des supporters dans les stades à partir du 19 mai et avec une jauge de 1000 personnes au maximum pour les stades ouverts. À Grenoble, cela pourrait donc concerner quatre matchs. France Bleu Isère sort la calculette pour vous.

Le GF38 obligé de finir troisième

Avec les fins de saison régulière qui approchent, les barrages se rapprochent pour le club de football du GF38 et le club de rugby du FCG. En football, si le GF38 termine troisième de Ligue 2, et seulement s'il finit troisième, il y aura un match de barrage à domicile le 21 mai. En cas de victoire, il y aura potentiellement un autre match pour jouer la montée en première division le 30 mai, face au 18ème de Ligue 1.

En rugby, le FCG est actuellement sixième du classement Pro D2 et il faut qu'il finisse quatrième pour jouer un match de barrage à la maison. Autre possibilité, encore plus hypothétique : si les Grenoblois atteignent la finale de la Pro D2 et la perdent, ils joueront "l'access match" face à l'avant-dernier du Top 14, à domicile.

En résumé, le retour du public au stade des Alpes avant la fin de la saison s'annonce très hypothétique, surtout que sur les 1000 personnes autorisées à rentrer dans l'enceinte, il faut soustraire les joueurs, les staffs des deux équipes, le personnel de sécurité et les partenaires : il ne reste donc plus beaucoup de place pour les supporters.