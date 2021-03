Grenoble : ville test pour le retour du public dans les stades ?

Des stades déserts depuis automne 2020. Après les acteurs du monde de la culture, ce sont les professionnels du sport qui demandent le retour du public dans les stades. Fin février, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a annoncé qu'une expérimentation devrait être lancée pour accueillir, de nouveau, des supporters dans les enceintes sportives. Ce mercredi, dans une lettre adressée à la ministre, la métropole de Grenoble s'est portée candidate pour devenir ville-test.

"Nous sommes prêts" - Extrait du courrier adressé à la ministre des Sports

La métropole de Grenoble fait valoir ses arguments : le stade des Alpes et la patinoire Pôle Sud, deux enceintes qui accueillent trois équipes sportives professionnelles. Les présidents de ces trois clubs emblématiques, le GF38, le FCG et les Brûleurs de Loups, ainsi que le sénateur isérois Michel Savin, ont tous signé ce courrier. "Les acteurs du sport grenoblois sont prêts [...] Depuis plusieurs mois, des protocoles sanitaires strictes sont travaillés et leur mise en oeuvre peut être rapide."

Des tests à l'entrée des stades ?

Les mots de Roselyne Bachelot, ministre de la culture, qui a annoncé courant février la tenue de deux concerts tests à Marseille et à Paris, ont fait pression sur la ministre des Sports Roxana Maracineanu : "Nous allons étudier cette possibilité dans certaines villes, dans certains clubs, avec des protocoles validés par la préfecture et l'Agence Régionale de Santé" a précisé Roxana Maracineanu.

Accueillir du public, oui, mais comment ? Parmi les pistes envisagées, la question de la jauge, le pass sanitaire ou encore les tests à l'entrée des stades, mais ces mesures paraissent pour l'instant illusoires. Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le reconfinement dans seize départements français.