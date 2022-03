Guerre en Ukraine : G-Drive Racing ne disputera pas les 24 Heures du Mans

G-Drive Racing renonce aux 24 Heures du Mans et à toutes les courses du Championnat du monde d'endurance. Sur le compte Instagram de l'équipe qu'il dirige et pour laquelle il pilote, le Russe Roman Rusinov dénonce dimanche "les conditions inacceptables de la Fédération Internationale de l'Automobile" qui a exigé des équipes et pilotes russes de concourir sous pavillon neutre. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le monde du sport a bannit équipes et athlètes russes de nombreuses compétitions. Le sport était l'un des éléments forts de la communication de Vladimir Poutine sur le plan international.

Déclaration de l'équipe de course G-Drive

Voici une traduction des propos de Roman Rusinov sur le compte Instagram de G-Drive Racing, le nom commercial du carburant de Gazprom, le géant gazier russe : "L'équipe russe G-Drive Racing ne participera pas au Championnat du monde d'endurance FIA ​​WEC 2022, qui débute dans deux semaines aux États-Unis. Cette décision a été prise dans le cadre _des conditions inacceptables de la Fédération internationale de l'automobile. _Cette saison marque le dixième anniversaire de l'histoire de l'équipe russe G-Drive Racing, qui participe et remporte des courses internationales d'endurance depuis 2013. En 2015, l'équipe russe a remporté le championnat du monde FIA ​​​​WEC, trois fois de suite, de 2016 à 2018, est devenue la plus forte de l'European Le Mans Series (ELMS) et a également remporté deux titres en Asian Le Mans Series. (ALMS) à l'issue des saisons 2019-2020 et 2020-2021. En 2021, G-Drive Racing a remporté la Coupe Pro-Am European Le Mans Series. En termes de victoires en course et de qualifications, G-Drive Racing est l'équipe la plus titrée de la catégorie des prototypes LMP2. G-Drive Racing préparait activement la saison anniversaire qui s'annonçait comme la plus mouvementée de l'histoire de l'équipe. La formation de pilotes a été renforcée par le pilote de Formule 1 russe le plus titré, Daniil Kvyat. Cette saison, G-Drive Racing se concentrera davantage sur les événements de sport automobile en Russie. D'autres plans de l'équipe seront annoncés plus tard".