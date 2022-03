Guerre en Ukraine : le club des Enfants de la Dordogne n'oublie pas ses gymnastes ukrainiens

Roman Zozulya et Alexander Suprun il y a quelques années, Les Enfants de la Dordogne ont souvent enrôlé des gymnastes ukrainiens pour disputer les compétions nationales importantes. Plus récemment le gymnase de l' Agora a vu passer Roman Shkiliarenko et Igor Radivilov, le médaillé olympique.

Igor Radivilov a disputé la coupe de France pour le club boulazacois © Maxppp - maxppp

"Ils se battront jusqu'au bout" - Julien Montagut l'entraineur des Enfants de la Dordogne

Très ému Julien Montagut va aux nouvelles de ses anciens gymnastes. Des textos qui en disent long. Reportage.