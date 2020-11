Guillaume Néry : « L'apnée ce n'est pas que descendre le long d'un câble »

L'apnéiste Guillaume Néry réalise des films sous-marins depuis quelques années en marge des compétitions. À travers une mise en scène maîtrisée et esthétique, il cherche à convaincre le grand public de se jeter à l'eau... ou plutôt sous l'eau !

Qui n'a pas tenté, enfant, de plonger sa tête dans la baignoire le plus longtemps possible ? Pour Guillaume Néry, invité de Bixente Lizarazu dans Planète Liza, c'est devenu son métier, sa passion. Une passion qui est née à 14 ans alors que, de retour de l'école dans le bus, un copain lui lançait un défi : retenir son souffle le plus longtemps possible.

Ce jour-là, il a perdu mais une petite graine a germé au fond de lui-même. Depuis, il a gagné deux championnats du monde d'apnée et battu quatre records mondiaux. Guillaume Néry est devenu un « apnéiste de l'extrême » titillant les profondeurs de la mer. Il est ainsi capable aujourd'hui de plonger jusqu'à 126 mètres sous la surface de l'eau en une seule inspiration.

L'apnée pour reconnecter l'homme à la mer

En 2015, il est victime d'un accident lors d'une tentative de record du monde en raison d'une erreur de marquage de la part des organisateurs. Un déclic s'opère à ce moment-là. Déjà impliqué dans la réalisation de films depuis quelques années, il décide d'allier son « art de vivre » et ses compétences à la promotion les océans.

L'objectif était de partager le sentiment de liberté qu'on peut avoir dans l'eau.

Dans Free Fall, un court-métrage qu'il co-réalise avec Julie Gautier en 2010, il cherche déjà à proposer un regard différent sur sa discipline : « Non, l'apnée ce n'est pas que descendre le long d'un câble et battre des records » affirme-t-il. Dans ce film, il n'apparaît pas comme un plongeur « mais comme un humain ». On le voit alors, pieds nus, marcher le long du « trou bleu » le plus profond au monde avant de plonger « dans l'inconnu ».

Un tour du monde à couper le souffle

Le même objectif se dégagera de tous les films qui suivront. Dans One Breath Around the World sorti en 2019, Guillaume Néry donne l'impression de parcourir le monde, dans des endroits insolites, sans remontée à la surface. Il s'agit d'une odyssée de 12 minutes où le célèbre apnéiste français apparaît encore « avec plein d'attitudes humaines pour que le spectateur puisse s'identifier et se dire " moi aussi je peux le faire " ».

Clou du film : cette rencontre magique avec des cachalots considérés comme les plus grands apnéistes du monde animal. Vous en resterez le souffle coupé !

