Gujan-Mestras : pas d'annulation mais un cross Sud Ouest 2020 "connecté" cette année

Il n'y aura pas de grand rassemblement de plusieurs milliers de coureurs les 28 et 29 novembre prochain sur le site de Chante-Cigale. Le cross Sud Ouest s'adapte aux contraintes sanitaires et organise une version connectée pour son édition 2020.

La 46ème édition du cross Sud Ouest de Gujan-Mestras sera connectée ! Face aux restrictions sanitaires les organisateurs avaient deux solutions pour le grand weekend de courses prévus les 28 et 29 novembre prochain sur le domaine de Chante-Cigale : l'annulation ou la délocalisation sur le principe où chacun court de son côté.

Une course connectée qu'est-ce-que c'est ?

Avec les montres connectées et les GPS chaque coureur peut désormais enregistrer ses performances et les partager sur internet. Il suffit ensuite de faire un classement virtuel. Les organisateurs du cross proposent deux formules. La première : le coureur choisi une distance de 5, 10 ou 15 kilomètres. Il enfile ses baskets et chronomètre sa course sur le parcours de son choix.

Cette année on pourra donc courir le cross de Gujan depuis le monde entier !

- Jean-Jacques Germaneau, organisateur

Deuxième possibilité : courir sur un parcours balisé de 8 kilomètres à Chante-Cigale avec la fameuse butte qui casse les pattes et les traditionnels rondins à enjamber, là encore le coureur enregistre sa performance. Il peut faire son cross tout seul ou avec quelques amis.

La performance pourra être réalisée à n'importe quel moment entre le 11 et le 28 novembre prochain.

Vous pouvez participer au cross connecté 2020 en vous inscrivant dès aujourd'hui sur le site cross.sudouest.fr