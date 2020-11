Gujan-Mestras : près d'un millier de participants sur le cross connecté Sud Ouest 2020

C'est ce weekend qu'aurait dû se tenir en principe la 46ème édition du Cross Sud Ouest à Gujan-Mestras. Crise sanitaire oblige, les fondus de course-à-pied devront attendre l'année prochaine pour retrouver le fameux parcours de Chante-Cigale. Mais les organisateurs ont tout de même trouvé une parade. Ils proposent un "cross connecté", où chacun court de son côté à la date de son choix. Les inscriptions sont gratuites. Un classement virtuel sera publié le mois prochain.

Pour participer il suffit d'un GPS

Le coureur choisi une distance 5, 10 ou 15 kilomètres. Il enfile ses baskets et se chronomètre sur le parcours de son choix. On enregistre ensuite sa performance sur le site du cross Sud Ouest et il n'y a plus qu'à attendre le classement en espérant la bonne foi de tous les coureurs.

Près d'un millier de coureurs ont déjà posté leur performance. Le classement de ce cross connecté va rester ouvert encore quelques jours, probablement jusqu'au weekend prochain.