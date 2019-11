Gujan-Mestras : Une épreuve de biathlon pour la 45ème édition du Cross Sud-Ouest

10.000 coureurs et autant de spectateurs sont attendus ce weekend sur le site de Chante-Cigale pour la 45ème édition du Cross Sud-Ouest. Au programme : 41 courses et deux nouveautés.

Gujan-Mestras, France

Après l'annulation de l'épreuve l'an passé en raison du mouvement des gilets jaunes, les amateurs de cross-country sont de retour à Chante-Cigale ce weekend.

Le cross c'est un grand classique de l'athlétisme mais rien n'empêche d'innover pour renouveler les sensations. La 45eme édition présente deux nouvelles épreuves. D'abord un cross - out (samedi matin). C'est une course qui pour la première fois va s'échapper du domaine de Chante-Cigale direction le Teich pour une boucle de 7 kilomètres sur chemin forestier. Et puis, grande première cette année, une épreuve de biathlon (samedi après-midi).

C'est une épreuve expérimentale moitié course à pied, moitié tir au pistolet laser sur le principe du biathlon

- Jean-Jacques Germaneau, organisateur

Des calibres sur le cross, ça c'est est une nouveauté ! Mais que les puristes et les vieilles pointes ne s'inquiètent pas. Pour la 45ème édition ils retrouveront aussi la butte de Chante-Cigale, fameux casse-pattes du cross de Gujan où se jouent tous les ans de nombreuses victoires.