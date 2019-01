Gurp TT à Grayan-et-L'Hôpital : une édition 2019 placée sous le signe des contraintes environnementales

Grayan-et-l'Hôpital, France

Un millier de motards se sont retrouvés sur la ligne de départ de la Gurp TT à Grayan-et-L'Hôpital ce weekend, version girondine de l'enduro du Touquet. L'épreuve médocaine de course sur sable s'est déroulée samedi et dimanche devant plusieurs milliers de spectateurs.

Cette 17ème édition a été modifiée puisque le préfet avait imposé aux organisateurs des contraintes environnementales. Plus possible par exemple d'aller assister au départ de la course depuis le haut des dunes. Le préfet a estimé que la présence du public mettait en danger la stabilité du cordon dunaire.

Quand on a reçu le courrier du préfet on a d'abord envisagé d'annuler la course et puis finalement on a décidé de se plier aux contraintes pour continuer d'offrir du spectacle à notre public

- Christophe Demougeot, organisateur de la Gurp TT

L'épreuve reine du weekend, manche du championnat de France des courses sur sable, a été remporté ce dimanche après-midi par Nathan WATSON sur KTM devant Yentel MARTENS (Husqvarna) et Milko POTISEK (Yamaha).