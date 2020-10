Guy Forget : « C'était marche ou crève » avec l'équipe de France

L’actuel patron de Roland Garros, Guy Forget, se souvient de ses débuts délicats à la tête de l’équipe de France de tennis. Plutôt introverti et consensuel comme il se décrit, il avait dû faire preuve d’autorité pour que son équipe retrouve gloire et victoires.

Quand il prend officiellement les rênes de l’équipe de France de tennis en 1998, appuyé par Yannick Noah, Guy Forget se retrouve à coacher des joueurs qui sont aussi des amis proches. Pour lui, c’est une évidence : les joueurs vont comprendre le sens de sa vision. Nul besoin donc de froncer les sourcils pour imposer ses choix.

Guy Forget conseille Cédric Pioline, lors d'une pause du match face au Belge Filip Dewulf, le 24 septembre 1999 à Pau, pour le deuxième simple de la demi-finale de Coupe Davis de tennis. © AFP - JACQUES DEMARTHON

Les choses vont malheureusement se dérouler différemment comme il le raconte à Bixente Lizarazu dans Planète Liza. Des tensions se créent en interne dès sa première année en tant que capitaine, cristallisées par une défaite contre les Australiens en finale de la Coupe Davis en 1999, sur le sol français de surcroît.

C’était ‘marche ou crève’

Guy Forget sait qu’il doit réagir. Très critiquée dans les médias en raison de ses petites querelles internes, l’équipe de France de tennis développe une image peu flatteuse qui exaspère son capitaine.

« On n’a pas le droit de la salir, on n’a pas le droit d’y toucher à cette équipe de France » se défend-il aujourd’hui. Guy Forget se sent responsable à l’époque et décide de muscler son discours face à ses joueurs pour rétablir l’ordre dans le groupe. « Et celui qui ne sera pas content, il s’en va » prévient-il.

L'équipe de France de tennis victorieuse en Coupe Davis en 2001 à Melbourne face aux Australiens. © AFP - William WEST

L’autorité paiera. Sous sa houlette, la France remporte la Coupe Davis en 2001… face aux Australiens… en Australie ! Une belle revanche suite à sa défaite deux ans auparavant.

« Le ciment a pris à ce moment-là… C’était marche ou crève », se souvient Guy Forget.

Des mécanismes différents à actionner avec les filles

Guy Forget a aussi dirigé l’équipe de France de Fed Cup à la même époque. Emmenées par leur capitaine, les meilleures joueuses de tennis dans l’Hexagone ont remporté la compétition face aux États-Unis en 2003.

Amélie Mauresmo félicitée par son capitaine, Guy Forget, après sa victoire face à l'Américaine Meghann Shaughnessy lors de la finale de la Fed Cup, le 23 novembre 2003 à Moscou. © AFP - MAXIM MARMUR

Y a-t-il une différence entre coacher une équipe masculine et une sélection féminine ? « Oui et non » selon le patron du tournoi de Roland Garros qui rappelle que les enjeux sont les mêmes, tout en concédant que « c’est plus fin avec les filles, plus subtil » pour obtenir une réaction de leur part.

Côté masculin, il avoue qu’on peut « piquer l’égo, vexer » voire même « agresser verbalement » un joueur, alors que « les mécanismes sont différents avec les filles ». Et de conclure : « J’ai adoré travailler avec les filles justement pour ça ».