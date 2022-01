"Mon équipe est au top de sa forme" : Hennebont affronte Sarrebruck en quart de finale de Ligue des Champions

C'est un adversaire que les Hennebontais connaissent bien. Sarrebruck est attendu mardi soir dans le Morbihan pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions de tennis de table. Le même adversaire qui, sur un match sec, avait mis fin à l'aventure de la Garde du Voeu à ce stade de la compétition l'an passé. Le même adversaire, aussi, contre qui les pongistes morbihannais avaient remporté, en 2019, la Coupe ETTU, la deuxième coupe d'Europe après la Ligue des Champions justement.

Quatre victoires consécutives après une série de cinq défaites d'affilée

"Ils nous sont légèrement supérieurs, ils partent favoris" lance Boris Abraham, le directeur sportif de la GV Hennebont, rappelant que Sarrebruck vient aussi de remporter la coupe d'Allemagne. Mais, la Garde du Voeu espère bien déjouer les pronostics dans une saison où elle revient déjà de loin. Elle vient d'enchaîner quatre victoires consécutives, depuis un mois, en championnat de France en allant encore l'emporter vendredi dernier à Pontoise-Cergy. "C'est vrai que pour préparer un quart de finale de Ligue des Champions, on ne peut pas rêver mieux" reprend Boris Abraham.

La phase de groupe de Ligue des Champions a permis de retrouver de la sérénité

Après cinq défaites d'affilée en début de saison, les pongistes ont rectifié le tir. "Le début de saison a été très délicat. On a manqué un peu de chance, et on a commencé à pas mal douter. Cela dit, la phase de groupe de Ligue des Champions nous a fait du bien. Elle nous a permis de retrouver un peu de sérénité". Et pourtant, là encore, la Garde du Voeu s'est donnée des sueurs froides en perdant d'entrée contre Messine, supposée être l'équipe la plus faible. Avant de faire chuter la plus forte, Ekaterinbourg, puis de confirmer face à Wiener Neustadt pour arracher son billet pour les quarts de finale en comptant aussi sur un résultat favorable entre ses adversaires. "Ensuite, on a réussi à transposer ça dans le championnat" apprécie Boris Abraham, "et, aujourd'hui, mon équipe est au top de sa forme".

Après 2009, la GV court toujours après une demi-finale de Ligue des Champions

Devant son public, la Garde du Voeu compte bien prendre l'ascendant face aux Allemands. "Si on peut prendre une option dès le match aller, ce serait une bonne chose. Mais il faudra être à 100%, et pas à 90%. Si on veut espérer garder toutes nos chances pour le match retour, il faudra faire un grand match" prévient le directeur sportif de la GV. Emmené par son trio Omar Assar, Cédric Nuytinck et Anders Lind, Hennebont a dans un coin de la tête l'idée de rejoindre les demi-finales disputées une seul fois, c'était en 2009. Mais il y a d'abord un quart de finale aller-retour à jouer.