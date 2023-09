Haltérophilie : la dijonnaise Vicky Graillot rêve du top 8 mondial... et des JO de Paris 2024

Des rêves mondiaux et olympiques, mais une route semée d'embûches. Vicky Graillot, 23 ans, du club HMDB21 (Haltérophilie Musculation Dijon Bourgogne 21), est engagée ce weekend sur le championnat du monde d'haltérophilie, en Arabie Saoudite. Son passage est prévu à partir de 18h (heure française), dimanche 10 septembre 2023. L'haltérophile bourguignonne concourt dans la catégorie des moins de 64 kilos.

ⓘ Publicité

Le top 8 mondial en ligne de mire

Son objectif est clair : "Aller chercher un top 8, une place de finaliste, sur la catégorie des -64kg. Et de retrouver le niveau que j'avais avant de me blesser. Des barres autour des 94 kilos, dans la catégorie de l'arraché, et autour des 119 kilos, en épaulé-jeté". Un objectif ambitieux ? Pas tant que ça. ''Je me situe dans le top 10 mondial. Quand on est dans le top 10, un top 8 ce n'est pas non plus excessif, relativise-t-elle. Je pense que je peux atteindre mon objectif, voire faire mieux".

La jeune femme est revancharde, et cela se comprend. Vicky Graillot sort de trois mois d'arrêt, après une blessure au dos. Elle s'entraîne cinq jours sur sept, entre Dijon et Paris, où se trouve son entraîneur. "Je pense que suis prête, je suis bien revenue de ma blessure", sourit l'athlète. Depuis un an et demi, tout n'est pas rose, puisqu'elle elle n'a enregistré aucun résultat sur les compétitions internationales séniors - elle a fait une médaille d'argent au championnat d'Europe des moins de 23 ans. Aux derniers championnats du monde, en décembre, elle a raté ses trois essais à l'épaulé-jeté, et termine donc "non classée". Quelques mois plus tard, elle se blesse et doit déclarer forfait pour le championnat d'Europe.

Un besoin de frapper fort pour se rassurer sur l'aspect sportif, mais pas que, il y a également les enjeux financiers. "Faire une bonne place peut me permettre d'avoir des aides supplémentaires, des aides financières. C'est important, puisqu'en octobre je me retrouve sans emploi, à la fin de mon contrat de professionnalisation, explique-t-elle. Faire un top 8 me permettrait de faire sortir mon nom dans la liste des meilleures françaises, et ça pourrait donner envie à des entreprises d'aider une sportive de haut-niveau, qui prépare les JO et qui fait des performances au niveau international".

Pour Paris 2024, la route est longue

Pour tout athlète, français de surcroit, la période est particulière, à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Savoureuse pour celles et ceux qui en seront. Stressante, frustrante, parfois angoissante pour les sportifs courant encore derrière le sésame. "Le parcours le plus difficile, ce n'est pas la compétition en elle-même, c'est de s'y qualifier", constate Vickey Graillot. "Il faut y croire, sachant que les JO ont lieu en France, les deux meilleures françaises partiront aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je suis quatrième, mais je ne me dis pas que c'est impossible, précise-t-elle. Si quelqu'un se blesse, ou change de catégorie, il se peut que je participe. Je travaille pour".

Une qualification difficile à atteindre, et un changement de règlementation au mauvais moment. Depuis le début de sa carrière, Vicky Graillot évolue dans la catégorie des -64kg. Une catégorie qui disparait sur la prochaine olympiade. Si elle se qualifie, la jeune femme devra concourir dans celle des -71kg. "Je ne suis pas aidée de ce côté-là, le niveau est très relevé dans cette catégorie". Dans tous les cas, l'haltérophile bourguignonne veut voir plus loin que l'année prochaine : "Etant la plus jeune du groupe de l'équipe de France sénior, je me projette sur l'olympiade de Los Angeles 2028 pour espérer une qualification et une performance".

Film pédagogique mouvements de l'arraché et de l'épaulé jeté