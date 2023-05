Hand : les Septors de Saran jouent ce vendredi leur montée directe en Starligue

Plus que jamais cette saison, le championnat de Proligue a réservé des surprises et des rebondissements. Après un début de saison compliqué, le Saran Loiret Handball a ensuite tout écrasé ou presque sur son passage. Le 13 mai dernier, en s'imposant sur Cherbourg, 40 à 33, l'équipe de Fabien Courtial a pris la tête du classement. Du coup, avec une victoire ce vendredi soir à Valence, pour la 30ème et dernière journée de la saison régulière, les Septors seront assurés d'avoir leur billet direct pour la Strarligue la saison prochaine. Eux qui ont déjà connu l'élite en 2016 et 2021.

"On a préparé le match comme une finale"

" C'est une opportunité en or et on a préparé ce match comme une finale" confie l'ailier espagnol, Jordi Deumal. " Mais, il faut rester calme et concentré même si on part favori". Valence, qui pointe à la 13ème place du classement, n'a plus rien à espérer cette saison et donc à priori, les saranais pourront dérouler et l'emporter assez facilement ce vendredi soir. Au match l'aller, les deux équipes avaient fait 30 partout. " Je ne veux pas trop me projeter sur l'après, il faut déjà jouer ce match et on savourera seulement après la victoire" temporise aussi l'entraineur Fabien Courtial. En cas de défaite, Saran pourrait, dans le pire des cas, se retrouver à devoir jouer les barrages.

300 supporters attendus à la Halle Mazzuca

Pour suivre ce match à gros enjeu, le club de Saran a décidé d'ouvrir la Halle Mazzuca aux supporters. Ils vont pouvoir suivre le match sur écran géant. " Une télévision locale de Valence retransmet le match. C'est rare en Proligue mais c'est bien tombé pour nous et pour offrir ça à nos supporters" explique un membre du staff saranais. La jauge de la salle a été limitée à 300 places avec réservation obligatoire sur le site du club . " Si la montée est assurée dès vendredi soir, on fera forcément la fête et on remettra ça plus tard avec les joueurs". C'est évidemment tout ce qu'on leur souhaite !!!