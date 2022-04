Handball : Au Havre, la France sort victorieuse d'un match symbolique face à l'Ukraine

Les handballeuses françaises ont largement battu les Ukrainiennes (27-18), ce samedi soir au Havre en qualifications pour l'Euro-2022. Depuis le début de l'invasion russe, c'est la première fois d’une sélection ukrainienne de sport collectif se déplace en France.

Les championnes olympiques françaises, pourtant déjà qualifiées pour le Championnat d'Europe en novembre, ont annihilé quasiment toutes les chances ukrainiennes d'obtenir le second billet du groupe. La rencontre a commencé par les acclamations des quelque 2000 spectateurs présents aux Docks du Havre.

Dans les tribunes, quelques drapeaux ukrainiens se sont mélés aux drapeaux tricolores. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"De temps en temps, il faut savoir supporter l'adversaire"

Dans les gradins, il y avait évidemment beaucoup de supporteurs français mais au milieu des drapeaux bleu, blanc rouge, il y avait aussi un peu de jaune et bleu. " On est venu soutenir les Ukrainiennes moralement pour marquer le coup sur ce match", explique Flavie, grand drapeau bleu et jaune dans la main.

"De temps en temps, il faut aussi savoir supporter l'adversaire, estime de son côté Christophe. Franchement, j'ai très envie pour eux qu'elles gagnent ce soir. Même si je soutiens l'équipe de France, ça serait bien qu'elle ait une victoire".

Ecoutez le sélectionneur de l'équipe de France Olivier Krumbholz. Copier

Dans les tribunes, quelques drapeaux ukrainiens se sont mélés aux drapeaux tricolores. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Je les admire"

Ce ne sera pas le cas mais les Ukrainiennes n'ont pas démérité, notamment en première période.

"La meilleure façon de les respecter, c'était de faire un très bon match de handball, explique de son côté la demi-centre Méline Nocandy à l'issue de la rencontre. On connait le contexte, il y avait beaucoup d'émotion mais franchement elles ont été fortes. Moi je les admire. Sincèrement, à leur place, je ne sais pas si je serais venu jouer un match de handball comme ça."

Un courage qui forçaient hier soir l'admiration de beaucoup d'autres joueuses de l'équipe de France.