Handball féminin : Celles-sur-Belle doit "partir comme dans un grand prix de Formule 1, en pôle position"

Les handballeuses de Celles-sur-Belle retrouvent le championnat de 2e division ce soir. Elles se déplacent chez le club de Bouillargues-Nîmes-Métropole, une semaine après leur belle victoire sur Mérignac en Coupe de France.

Le HBC Celles a toujours pour objectif d'intégrer la LFH, l'élite du handball féminin. Cela fait deux ans que Celles passe tout prêt et espère bien cette saison y arriver. Le club des Deux-Sèvres désormais entraîné par Thierry Vincent. "Je pense qu'on a bien travaillé. En plus on a validé par une victoire en Coupe de France samedi dernier. Je suis confiant mais pas excessif dans la confiance. Confiant réaliste", analyse le coach.

Pas le droit à la défaite, ou presque

Car pour monter en LFH il n'y a -presque- pas le droit à l'erreur. "On sait que tous les matches vont avoir leur importance et ils vont tous être difficiles. Il faut partir comme dans un grand prix de Formule 1, en pôle position. Prendre la tête dès le début du grand prix car si le grand prix est arrêté il faut qu'on soit devant", poursuit Thierry Vincent.

Le HBC Celles qui a recruté trois nouvelles joueuses : Hawa Kanté, Laura Portes et Karichma Ekoh-Imare.

L'inquiétude coronavirus

Une saison qui démarre avec "l'épée de Damoclès" du covid-19 et le stress que cela implique pour Frédéric Vignier, le président du club cellois. Il y a le déroulement de la saison mais aussi les conséquences économiques. Refuser le public en cas d'aggravation de l'épidémie serait catastrophique prévient le président. "On a un fonctionnement atypique avec 150.000 euros de fonds public. Les autres clubs en LFH c'est 800.000 euros, 900.000 euros et en 2e division c'est pareil donc on a besoin de notre public et de nos partenaires. Si on nous dit huis clos, j'ai deux mois de fonctionnement et après c'est le dépôt de bilan".