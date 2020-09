Handball féminin : mauvaise nouvelle pour le HBC Celles qui n'obtient pas le statut VAP

La douche froide pour le club de handball féminin de Celles-sur-Belle. Les dirigeants ont appris ce mercredi soir que le statut VAP (voie d'accession au professionnalisme) ne leur était pas accordé cette année. Or ce statut est nécessaire pour monter dans l'élite, ce qui est l'ambition du club depuis plusieurs années.

Dans un communiqué, le HBC Celles, qui évolue actuellement en 2e division et a repris le championnat ce samedi, dit "prendre acte de cette décision" de la CNCG, la commission de contrôle et de gestion de la fédération. Et "évaluer les possibilités de recours envisageables, notamment auprès du CNOSF", le Comité national olympique et sportif français. Le dossier est aussi confié à l'avocat du club. Pas de réaction des dirigeants avant lundi précise enfin le communiqué.