Rouen, France

Dans une ambiance survoltée, il n’aura fallu qu’une minute aux français pour ouvrir le score, et cinq minutes aux norvégiens pour marquer leur premier but, à l'occasion du match d'ouverture de la Golden League, au Kindarena de Rouen. Ultra dominateurs en première période, les hommes de Didier Dinart ont logiquement fini devant au terme des trente premières minutes (15-10), grâce notamment à un gardien, Vincent Gérard, auteur d’une multitude d’arrêts décisifs et spectaculaires.

Au retour des vestiaires, les bleus ont à nouveau déroulé. Jamais menés au score, les champions du monde en titre s'imposent logiquement face à leur dauphins sur la scène mondiale. Parfaite manière de préparer le prochain championnat d'Europe en Croatie (12 - 28 janvier 2018).