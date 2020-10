Handball : le Paris SG signe sa première victoire en Ligue des champions

A Coubertin jeudi soir, les handballeurs du Paris SG ont dominé le match contre les Norvégiens d'Elverum. Ils ont remporté la victoire 35 à 29. C'est leur première victoire en Ligue des champions cette saison.

Avec ce succès, les Parisiens inscrivent leurs deux premiers points dans la compétition. Une victoire qu'il faudra confirmer dans une semaine en déplacement dans la salle des Polonais de Kielce, qui partagent la tête du groupe avec Flensbourg (6 points, trois victoires et une défaite chacun).

Un coup de chapeau à Hansen et Prandi

Il faut saluer les belles performances jeudi soir du Danois Mikkel Hansen et du Français Elohim Prandi.

Si Mikkel Hansen a raté son premier jet de sept mètres en tout début de rencontre, l'arrière gauche danois n'a plus rien manqué pendant le reste de la rencontre. Il a marqué huit buts (dont trois penalties). C'est le meilleur total côté parisien.

En seconde période, c'est l'arrière gauche Elohim Prandi qui a fait vibrer les spectateurs de Coubertin, pas très nombreux à cause des mesures sanitaires. Le Parisien de 22 ans, arrivé cet été au PSG, est rentré au retour des vestiaires. Il a réussi tout ce qu'il a tenté et il finit avec six réalisations au compteur.

Une ovation à Luc Abalo

Après la rencontre, le public parisien a rendu un hommage à l'ailier droit français Luc Abalo. Le joueur a passé huit saisons au PSG avant de prendre la direction d'Elverum pour une saison. Son objectif : disputer les Jeux de Tokyo-2020 à l'été 2021 avec les Bleus.