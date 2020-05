Handball - Lidl Starligue : le Limoges Handball clôt son recrutement avec la signature d'un espoir israélien

Le Limoges Handball 87 a terminé ses emplettes ! Le club limougeaud, promu dans l'élite du handball français, vient de boucler son recrutement avec la signature de Yoav Lumbroso. Jeune joueur israélien de 19 ans, il arrive du club allemand du ThSV Einsenach (2.Bundesliga). Distingué à deux reprises dans le 7 de la semaine dans son championnat cette saison, il a aussi été élu MVP du dernier European Open Championship en Suède et MVP et meilleur buteur du Tournoi International U19 opposant le Portugal, l’Espagne, la France et Israël. Il a déjà trois sélections avec l'équipe nationale A d’Israël. Un véritable "pari sur l'avenir" selon le club qui en parle comme d'un "joueur mobile, capable d’évoluer sur tous les postes de la base arrière." Il s'est engagé pour deux ans.

Le club semble sérieux et très organisé

Yoav Lumbroso s'est exprimé sur sa venue à Limoges sur le site du LH87 :"Je suis ravi de signer à Limoges dans un club qui se développe et progresse chaque année. Je suis très impressionné du dynamisme et de tout ce qui a été réalisé, le club semble sérieux et très organisé. Je m’intéresse et suis le handball français et son championnat, _j’aime le style de jeu qui est proposé basé sur la technique et un jeu rapide ce qui correspond totalement à mes caractéristiques de joueur_. Je suis pressé de découvrir la France, y affronter les grandes équipes qui composent la Lidl Starligue et de débuter ce challenge qui se présente dans un championnat très compétitif qui va me faire grandement progresser.