Handisport : à Canteleu, le foot fauteuil a la cote !

Ils portent presque tous le maillot de leur équipe préférée, le PSG, Lyon, Bordeaux. "J'aime le foot après un moment il faut juste trouver comment avec le handicap je peux jouer donc voilà le foot fauteuil", explique Charles. Il a 33 ans et pratique ce sport depuis plus de 8 ans. A Canteleu (Seine-Maritime), au gymnase Georges Herbert, des entraînements sont organisés tous les lundis.

La discipline peine à se faire connaître

"Moi je suis défenseur. Il faut trouver ses repères. Je n'ai pas beaucoup de force donc il faut bien manier, tenir le joystick pour ne pas que ma main tombe pendant les chocs. Et puis bien se repérer dans l'espace. Je n'ai pas une vision au niveau de la tête pour m'orienter correctement donc c'est important d'être précis", ajoute Charles.

L'entraînement commence par un taureau. Avant le match. Trois contre trois en raison du nombre de joueurs ce jour-là. "_D'habitude c'est quatre contre quatre, un gardien et trois joueurs de champ. Les règles sont quasiment les mêmes qu'au football valide. Les chocs sont cependant interdit_s", explique François, l'entraîneur.

La discipline a du mal à faire son trou. Elle n'est pas aux Jeux Paralympiques. "Déjà la Coupe du monde ça a mis du temps. Il fallait déjà passer par-là, après il faut que les clubs et les pays mettent plus en avant ce sport pour qu'on puisse être éligible aux Jeux Paralympiques", analyse François.

Michel Mallard (à gauche) est le président de l'association handisport de Rouen. Il est accompagné d'Hervé, un éducateur. © Radio France - Bradley de Souza

"On a la visibilité du handicap avec les jeux. Il y a des personnes parfois qui se disent, oh non j'ai ça, je ne peux plus rien faire, et bien justement c'est faux. Justement, nous ce que l'on fait dans nos associations, on attire les personnes en situation de handicap et on leur dit vous voyez vous pouvez le faire. Après c'est surtout une question de volonté", conclut Michel Mallard, le président de l'association handisport de Rouen.