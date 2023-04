Handisport dans le Gard : "on n'en fait jamais assez"

Alors que 200 escrimeurs s'affrontent au Parnasse de Nîmes pour la Coupe du monde d'escrime fauteuil , la présidente du comité handisport du Gard, Nathalie Belpaume est l'invitée de France Bleu Gard-Lozère ce vendredi matin.

Le plus gros frein : le manque de transports adaptés

"On n'en fait jamais assez pour le handisport", sourit Nathalie Belpaume. "En ce qui concerne les infrastructures, les lois existent, les municipalités doivent maintenant mettre ça en place. Mais le plus gros frein, c'est le manque de transports adaptés pour se rendre sur les lieux d'activité. Si on avait plus de moyens, on aurait plus de pratiquants et donc la possibilité de découvrir des talents."

Le Gard compte dix clubs handisport et huit sections handisport dans des clubs valides. "On propose beaucoup de pratique handisport pour des sports individuels, reprend Nathalie Belpaume. On a des difficultés à trouver des clubs qui proposent des sports collectif, aussi parce qu'il manque de personnes prêtes à pratiquer régulièrement."

Peut-être cinq Gardois aux Jeux Paralympiques de Paris

Au total, cinq athlètes peuvent espérer participer aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024. D'abord, Enzo Giorgi, escrimeur qui essaye en ce moment de gagner sa place au Parnasse. Mais aussi Guilhem Laget, tennisman, Flora Vautier qui pratique le tennis de table, Violaine Arani, cycliste et enfin Ridoine Messaoudi qui est champion de France de Boccia, la pétanque adaptée.