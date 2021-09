Handisport en fête à Toulouse : les effets des Jeux Paralympiques se ressentent

Après avoir assisté à des démonstrations de rugby fauteuil, d'escrime ou encore de basket fauteuil, le public a pu lui aussi tester différentes disciplines. Pour la 20e édition d'Handisport en fête, ce samedi 25 septembre à Toulouse, une séance de dédicaces a également été organisée avec 5 athlètes toulousains de retour des Jeux Paralympiques de Tokyo.

"Au départ, le but de cet événement était de faire connaître le handisport. Maintenant, c'est vraiment de promouvoir le sport tout court. Et aujourd'hui, on sent une fréquentation que l'on voit que tous les 4 ans, après les Jeux Paralympiques. Le temps d'antenne fait que ça popularise les choses", explique Bernard Darrées, président du Comité régional handisport d'Occitanie.

Bernard Darrées, président du Comité régional handisport d'Occitanie, se réjouit de la fréquentation toujours plus importante à Handisport en fête. © Radio France - Léa Dubost

Il a d'ailleurs constaté une hausse des inscriptions dans les clubs. "Les personnes handicapées se disent : finalement, moi aussi je peux le faire. Elles n'ont plus peur du regard des autres", poursuit-il.

Des athlètes qui ont la cote

Après avoir discuté avec Ugo Didier, médaillé d'argent et de bronze en para-natation, le jeune Romain a des étoiles plein les yeux. "Je suis super content d'avoir un autographe, c'est incroyable qu'il soit ici ! J'ai suivi tout son parcours à la télé chez mes grands-parents", confie-t-il. Sa maman, Sylvie, salue l'intérêt de cet événement pour sensibiliser au handisport.

De retour des Jeux paralympiques de Tokyo, à huis clos, cinq athlètes toulousains ont pu célébrer leur retour avec le public : Ugo Didier, Jonathan Hivernat, Matthieu Thiriet, Dimitri Pavadé et Maxime Valet.

Para-escrimeur médaillé de bronze à Tokyo, Maxime Valet ressent un vrai engouement depuis son retour.

"On ne se rendait pas compte à quel point on était suivis à Tokyo, c'est en rentrant qu'on a compris. On est reconnus dans la rue, félicités, ça fait chaud au cœur. Plein de gens n'étaient pas forcément sensibilisés, mais ils se sont intéressés et pris au jeu. Les Jeux, c'est une vitrine éphémère, et il faut faire en sorte que cela s'essouffle le moins vite possible, pour donner envie à un maximum de personnes de pratiquer du sport", estime l'athlète.