Handisport : l'équipe de France de tennis de table adore s'entraîner à Déols

C'est grâce à Élodie Vachet, entraîneur de l'équipe de France Handisport de tennis de Table et licenciée à Déols, que les tricolores viennent souvent au gymnase Marcel Lemoine. C'est une fierté pour elle : "Je suis vraiment très contente que les gars se déplacent ici chez nous à Déols. La municipalité à mis les petits plats dans les grands. Elle a acheté un revêtement de sol qui est le même que celui que nos athlètes retrouveront aux J.O de Tokyo. C'est vrai que c'est une fierté pour le club et pour moi aussi de les recevoir assez souvent à Déols."

Roza Sopolski, est la responsable du haut niveau du tennis de table à la Fédération Française Handisport : "C'est la cinquième fois que nous venons à Déols et nous sommes ravis à chaque fois des conditions d'accueil, et nous allons donc continuer de venir." Le maire de Déols, Marc Fleuret, connait le sport paralympique pour avoir participé à cinq olympiades aux côtés d'athlètes de très haut niveau. Certains d'entre eux sont passés par Déols et se souviennent de cette commune mais aussi des conditions d’accueil et d'hébergement : "Le fait d'avoir accueilli des stages de préparation pour les différents J.O, d'Athènes par exemple, cela nous permet d'avoir un visibilité internationale. Et pour l'anecdote, sachez que ceux qui passent par Déols sont la plupart du temps médaillés au Jeux Olympiques. J'ai aussi beaucoup aimé les entraînements qui ont été pris en commun avec les collégiens ou encore les échanges qu'il y a eu avec nos tricolores et c'est une belle façon d'effacer le handicap à travers le sport et d'une passion commune."

Stéphane Lelong (directeur sportif du tennis de table pour la Fédération Française Handisport) : "Nous espérons faire aussi bien qu'à Rio, à savoir ramener cinq médailles dont deux en or."

Stephane Lelong, le directeur sportif du tennis de table pour la fédération Française handisport remet un maillot dédicacé des tricolores à pascal Lamiot le Président du CTT Déols © Radio France - Sylvain ROGIE

A quatre mois maintenant des JO de Tokyo, quelles sont les chances de médailles pour nos athlètes handisport ? Stéphane Lelong, le directeur sportif du tennis de table pour la Fédération Française de tennis de table est confiant : "Nous espérons faire aussi bien q'au J.O de Tokyo, la France avait ramené cinq médailles deux en or, une en argent et deux en bronze. Mais comme la concurrence est beaucoup plus forte nos futurs médailles seront d'autant plus valorisées." Les JO de Tokyo pour nos athlètes auront lieu du 25 Août au 4 septembre prochain.