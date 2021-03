Handisport : la Boccia, un sport qui rencontre un vif succès auprès des personnes en situation de handicap

La Boccia est un dérivé de la pétanque. "On a une balle blanche qui s'appelle le JACK, qui est peut être considérée comme le cochonnet et chacun leur tour il lance une balle, une balle rouge pour l'équipe rouge et une balle bleue pour l'équipe bleue. Le plus proche prend le point et le plus loin joue ses balles jusqu'à reprendre le point", explique Stéphane Chemin, entraîneur du club de Foot-Fauteuil et de Boccia de Gaillon-Aubevoye Handisport actions.

Un tournoi de Boccia en juin prochain

A Louviers, au gymnase Maxime Marchand, les licenciés du club s'entraînent tous les vendredis. "Il faut bien coordonner ses mouvements ce qui veut dire que dans la tête il faut qu'on arrive à évaluer les distances, évaluer le poids de la balle", détaille Jérôme, un des licenciés. "Et quand on arrive à bien placer une balle c'est une satisfaction personnelle énorme".

A 60 ans, Jérôme débute dans ce sport. "Il faut réussir à allier la force avec laquelle tu lances la balle et l'équilibre juste pour être dans le bon alignement quoi, ce n'est pas histoire de juste lancer la balle quoi", ajoute-t-il. Et pour trouver l'équilibre, il peut compter sur Stéphane, l'entraîneur.

"Réoriente ton fauteuil", lui suggère-t-il. "Il faut que la ligne de ta main courante soit en direction du JACK, parce que là elle était complètement sur le côté tu te retrouvais à faire un geste extérieure", analyse-t-il. La boccia est un sport qui rencontre un vif succès auprès des personnes en situation de handicap. On en parle souvent au moment des jeux paralympiques.

"Cette discipline permet à n'importe quelle personne en situation de handicap de pratiquer un sport. Et notamment au grand handicap, ce sont les personnes qui ont le moins de mobilité au niveau du haut du corps", poursuit l'entraîneur.

Les entraînements ont lieu tous les vendredis. Un tournoi devrait se tenir en juin. "Handicap et sport ne sont pas incompatibles", plaide et affirme Stéphane Chemin. Plus d'informations sur les activités à cdh27.developpement@gmail.com ou au 06.03.28.27.06.