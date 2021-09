Handisport : un sportif rochelais à la conquête des championnats de sarbacane

Cela fait 12 ans que Jean-Luc Perrocheau s'est passionné pour la sarbacane. Un sport où il faut souffler des fléchettes sur une ou trois cibles, placées à 2,5 mètres de distance. Après avoir participé aux compétitions régionales et départementales, Jean-Luc Perrocheau se lance un nouvel objectif : la Coupe de France, en mars 2022.

"C'est plus qu'un sport pour moi"

"Un peu trop haut", constate Jean-Luc Perrocheau, en regardant la fléchette qu'il vient de souffler. Comme chaque semaine, il s'entraîne à la maison de quartier du Prieuré à la Rochelle, avec d'autres coéquipiers.

Ils sont aidés par Christian Molliet, président du cercle handisport rochelais. "Comme ils ont des difficultés à se déplacer, je recharge leurs sarbacanes et j'installe les cibles", explique-t-il. "J'aime beaucoup venir aux entraînements, c'est un vrai plaisir d'être avec des gens toujours de bonne humeur."

Christian Molliet, président du Cercle Handi Rochelais, aide les sportifs à installer leur matériel. © Radio France - Solène Gardré

Il faut dire que pour Jean-Luc Perrocheau, la sarbacane est sa passion. "C'est beaucoup plus qu'un sport pour moi, ça me donne des objectifs." Mélanie Le Gall a été sa coach à ses débuts : "La pratique de la sarbacane a transformé Jean-Luc. Maintenant, il tremble moins et arrive plus à se concentrer."

La cible, de 17cm, est à 2m50 du bout de la sarbacane et à 1m30 du sol. © Radio France - Solène Gardré

Un rêve de championnat

Le sportif veut aller encore plus loin : concourir à la Coupe de France, qui se déroule l'année prochaine à Saint-Brieuc en Bretagne. S'il a déjà participé en 2011, il se donne désormais toutes ses chances en s'entraînant au quotidien.

Un rêve qui a un coût : Jean-Luc Perrocheau a besoin de transports adaptés et d'un accompagnateur pour se rendre à la compétition. Il s'est donc lancé à la recherche de sponsors et de partenaires pour financer son rêve.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez le contacter par mail à jeanluc.perrocheau@sfr.fr