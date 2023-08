Haras du Pin : un championnat d'Europe de concours complet particulier à un an des JO 2024

"Le concours complet, c'est un peu le triathlon équestre." Guillaume Blanc, directeur sportif de la compétition, est accoudé à l'une des tables du nouveau restaurant du Pôle International de Sports Équestres du Haras du Pin. Derrière les grandes baies vitrées, quatre carrières neuves se dessinent. Au fond, les écuries rouge brique. C'est là que les 57 chevaux du concours vivent durant la compétition.

"On va retrouver ici les grandes équipes : les Anglais, les Allemands, les Hollandais et les Français bien sûr", explique le responsable équestre. Ces championnats d'Europe ont une saveur particulière, à un an des Jeux olympiques de Paris 2024, les trois épreuves du concours complet : le dressage, le saut d'obstacle et le cross-country sont sélectifs pour les olympiades.

Un avant-goût des Jeux olympiques

Les chevaux descendent tranquillement des vans. Ils passent tous devant l'œil expert des vétérinaires de la Fédération équestre internationale. Les règles sont strictes, impossible de rentrer dans les écuries pendant le concours pour éviter la contamination et le dopage. "Les chevaux qui arrivent ici sont, on l'espère, au meilleur de leur forme. Ils vont devoir atteindre leur limite physique pendant les épreuves de ce concours complet", précise Caroline Tessier, vétérinaire missionnée par la FEI.

Pierre Le Goupil est chef de piste pour la compétition européenne au Haras du Pin. Il le sera également aux JO de Paris 2024. © Radio France - Léni Flouvat

En contre-bas du Haras, la piste de cross-country, longue de presque six kilomètres, se dessine le long du parc verdoyant. Ici et là, les obstacles apparaissent. Pierre Le Goupil, chef de piste, a conçu le parcours. "Chaque chef de piste a une sorte de signature." La distance entre les obstacles, la vitesse, tout est réglementé.

Des règles particulières qu'il faut adapter au terrain accidenté du Haras du Pin. On est loin de la topographie versaillaise qui accueillera les JO, certes, mais l'enjeu pour Pierre le Goupil est important : "un chef de piste se doit de bien connaître le niveau courant des cavaliers pour leur poser des questions sportives qui prennent la forme d'épreuves tout au long du parcours." Les cavaliers européens vont pouvoir s'affronter dans le "Versailles du cheval" avant de pouvoir espérer se retrouver à Versailles pour les épreuves équestres des Jeux olympiques.