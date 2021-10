Paris 2024 : Hendaye devient centre de préparation pour les JO

Hendaye accueillera peut être des délégations pour les Jeux Olympiques de 2024. La ville devient centre de préparation pour les JO. Des athlètes pourront donc, s'ils le souhaitent, venir s'entraîner au Pays basque avant le début des Jeux.

Cinq disciplines et trois sites

Au total, cinq disciplines et trois sites sont concernés : le rugby à 7 au stade Ondarraïtz, le tennis et le tennis fauteuil au Tennis club Hendayais, le handball et la boccia au complexe sportif d’Irandatz.

"C'est un honneur"

Côté municipalité, Jean-Michel Arruabarrena ne cache pas sa joie et sa fierté. "C'est un honneur, une superbe vitrine pour la commune", développe l'adjoint au sport et à la jeunesse.

L'élu souhaite faire vivre l'esprit des Jeux à Hendaye : "à moins que les délégations ne souhaitent faire des entraînements à huis-clos, les sites seront ouverts, ce qui permettra à tous nos jeunes de voir les athlètes s'entraîner."

Des retombées économiques

La commune s'attend aussi à des retombées économiques : "si on a des délégations qui se déplacent à Hendaye, on aura des retombées dans tout ce qui est lié aux métiers de la restauration ou de l'hébergement", reprend Jean-Michel Arruabarrena.

Rien de garanti

Une précision tempère cependant l'enthousiasme autour de cette labellisation : rien ne garantit que des athlètes viendront bien s'entraîner à Hendaye. La ville rejoint un catalogue qui regroupe 930 centres de préparation, encore faut-il que les délégations choisissent de venir au Pays basque.

L'adjoint aux sports d'Hendaye reste confiant quant à la capacité de la ville à attirer les sportifs : "en terme d'hébergement on est bien, en terme de déplacement on a deux aéroports à moins de 20 minutes. Et on n'a pas à envier à d'autres villes la qualité de nos installations."