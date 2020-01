Hérault : une école de course camarguaise dédiée aux filles ouvre ses portes

Une école taurine exclusivement pour les filles, c'est l'initiative lancée par Marine Singla. Après 2 années de réflexion, elle a décidé de créer l'école taurine des Demoiselles de la Gardiole. Cette boulangère de 29 ans, originaire de Saint-Jean-de-Védas, pratique la course camarguaise depuis toute petite. Dès 11 ans, elle a en particulier appris à raseter, c'est-à-dire à affronter l'animal, le cocardier, pour lui enlever les attributs qui décorent sa tête. Dans son école à Lunel, elle était la seule fille.

C'est un univers masculin, macho. Quand vous arrivez dans une école, c'est 1 fille au milieu de 20 garçons et vous n'êtes pas forcément à l'aise en tant que fille. Il n'y a qu'un seul vestiaire donc c'est pas la bonne chose quand vous êtes la seule fille. J'ai l'impression que ce n'est pas la place des filles.

Marine Singla a débuté toute petite la course camarguaise, un milieu en très grande partie masculin

Elle a donc décidé de créer cette école 100 % féminine. 5 filles font déjà partie du projet et elle en espère d'autres. Objectif : s'entraîner entre filles, en toute confiance.

Certains comités des fêtes nous ont démarché pour l'instant pour aller faire des démonstrations dans leurs villages. Avec 1 ou 2 vachettes pour commencer avant des courses aux As, et après pourquoi pas, faire une course entière avec que les filles, une fois qu'elles auront le niveau adapté.