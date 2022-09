Hockey - Anglet : sixième défaite pour l'Hormadi et la colère des supporters contre la direction

L'Anglet Hormadi n'a jamais été aussi proche de sa première victoire. Finalement, les hockeyeurs angloys doivent se contenter d'une défaite en prolongation contre les Dragons de Rouen (4-5) ce vendredi 30 septembre, à l'occasion de la septième journée de Ligue Magnus devant un peu plus d'un millier de spectateurs venus à la patinoire de La Barre. Un sixième revers, en autant de match, après s'être fait renverser.

Ce sont les Angloys qui ouvrent la marquent et même prennent le large, grâce à un doublé du jeune ailier Anton Vasilev (03:30 puis 16:07, 2-0). Mais les Normands vont renverser une première fois la rencontre. Enzo Cantagallo, Kelsey Tessier (en double infériorité numérique) et Tommy Perret marquent ainsi coup sur coup. Avant que l'Hormadi ne reprenne les devants grâce à Victor Ranger et Hugo Baron en fin de deuxième tiers-temps (38:45) et début de troisième (41:45).

Rouen, sans se presser, égalise à cinq minutes de la fin de la rencontre avec Dylan Yeo avant que son défenseur international français Florian Chakiachvili, ne mettre le coup de grâce à Anglet dès le début des prolongations (60:32). Volontaires, engagés, les Angloys ont parfois manqué de maitrise dans les moments charnières, face à une équipe habituée aux joutes européennes. Un sixième revers qui maintien l'Hormadi à la dernière place de Ligue Magnus.

"Delag€, dégag€ !"

Un revers qui ne va pas apaiser les tensions au sein du club, entre supporters et la direction. Juste avant le début du coup d'envoi de la rencontre, certains supporters ont déroulé des banderoles depuis les tribunes de la patinoire de la Barre. "Delag€, dégag€ !", "Direction, démission". Un homme pointé du doigt : le président, Grégoire Delage.

Ces supporters du club angloy avouent leur ras-le-bol face à une présidence qu'ils jugent "absente". Ils se disent "abandonnés". "Un président invisible", qui "ne prend jamais la parole, ne monte jamais au créneau", en citant l'affaire de racisme dont un joueur avait été victime l'an dernier contre Rouen. 'Ce n’est pas le sportif qui est le plus important', c'est ce qu'il a osé dire. C'est très grave pour un club de Ligue Magnus avec l'histoire d'Anglet ! Comment la direction d'un club peut laisser dire de telles bêtises..." "Il est urgent de prendre la parole. Si l'on veut que ce club continue à fédérer et à susciter un engouement, il faut que des choses changent", concluent les supporters, attristés de cette nouvelle défaite. "Mais on n'en veut ni aux joueurs, ni au staff, sans doute qu'ils pourraient faire mieux et on sera toujours derrière eux, mais ça fait des années qu'on constate que ce club n'a plus de capitaine, et qu'aucun cap n'est fixé. Il y a danger."