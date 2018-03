Bordeaux, France

Ils seront passés par toutes les émotions ! Menés au score, stressés pendant une prolongation haletante, les supporters des Boxers de Bordeaux ressortent finalement victorieux. Leurs joueurs viennent de leur offrir un match 6 à Bordeaux. Ce fut un vrai match de playoffs, engagé, tendu... Pas toujours fair-play, comme quand les Grenoblois sont rentrés directement aux vestiaires, séchant la traditionnelle cérémonie des étoiles. Le tout devant une patinoire pleine.

Et les Boxers, poussés par une patinoire Meriadeck en feu, avaient d'ailleurs attaqué très fort. Après seulement trois minutes, le Bordelais Antti Jaatinen profitait d'un lancer relâché par le gardien Horak pour ouvrir le score.

Mais les Bordelais n'allaient pas profiter de leur avantage longtemps. Alors qu'ils venaient de se retrouver en égalité numérique, c'est le Grenoblois Maxime Lebault qui déviait un lancer lointain de l'un de ses coéquipiers, pour tromper Ronan Quemeneur (1-1). La rencontre se tendait ensuite, les deux prisons ne désemplissaient pas, notamment après deux échauffourées.

Et dans cette ambiance tendue, les Brûleurs de Loups allaient prendre l'avantage à moins de deux minutes de la fin du premier tiers, par l'inévitable Joël Champagne sur une contre attaque (1-2).

Le deuxième tiers temps, lui, allait être moins animé. Les Grenoblois, meilleure équipe de la phase régulière, sûrs de leur force, dominaient, sans pour autant être très menaçants sur le but des Bordelais. Les Boxers, eux, évoluaient surtout en contre. Mais sans vraiment être dangereux non plus. Résultat, le score ne bougeait pas.

McEachen égalise, Quemeneur héroïque

Probablement remotivés pendant la pause, les Bordelais attaquaient fort le troisième tiers temps. Et après deux occasions, le Canadien Patrick McEachen trompait la vigilance du gardien grenoblois dès le retour des vestiaires (2-2). Et ils allient y ajouter un soupçon de chance, puisque, dans la minute suivante, Ronan Quemeneur était sauvé par son poteau sur une contre-attaque grenobloise.

Les Bordelais résistaient ensuite à deux infériorités numériques grâce à leur gardien. Mais comme en face, son homologue grenoblois Lukas Horak était également dans un bon soir, le score n'évoluait pas, offrant une fin de match stressante, et jusqu'à la prolongation.

Et Lessard accéléra...

A trois contre trois, les premières occasions étaient grenobloises. La tension était palpable, et les Brûleurs de Loup décidaient de sortir leur gardien. Les Boxers allaient aussi survivre à une pénalité sifflée contre Jaatinen à cinq minutes du terme, grâce à un Quemeneur héroïque et un brin de réussite. Et après une nouvelle pénalité, alors qu'on se disait que Bordeaux allait craquer, c'est finalement l'inverse qui s'est produit.

Victoire magnifique des @BoxersBordeaux contre les @bruleursdeloups en prolongation. 3-2 pour ce 4e match de 1/2 finale de la ligue Magnus pic.twitter.com/iWVrva0d2U — Lola F. (@Lolylol6) March 14, 2018

Sur une contre attaque, le Bordelais Jonathan Lessard partait seul, distançant ses adversaires. "J'étais cramé, après deux infériorités numérique, c'est l'adrénaline qui me faisait avancer". Et il expédiait finalement le palet dans les filets de Lukas Horak pour offrir la victoire aux siens. Voilà les Bordelais complétement relancés dans la série. Plus que jamais, ils peuvent espérer la première finale de Ligue Magnus de leur histoire.