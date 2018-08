Bordeaux, France

Si la saison des Boxers de Bordeaux démarre ce mardi, pour les matchs amicaux, elle sera influencée par ce qui se passe actuellement en coulisse. On devrait en effet connaître en fin de semaine, voire en début de semaine prochaine les sanctions infligées aux Boxers par la Fédération française de hockey sur glace (FFHG).

Loin de la glace, l'été des Boxes a en effet été compliqué. Ils avaient d'abord été interdits de participer à la Ligue Magnus 2018/2019 par la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion (CNSCG). Les Boxers avaient ensuite été réintégrés en appel. Ils pourront donc affronter Strasbourg, le 28 septembre, pour la reprise du championnat, mais sous conditions. Ce qui est sûr, c'est que la Fédération a demandé au club de faire des efforts sur la masse salariale. Et que Bordeaux va démarrer la saison avec un handicap de points. En 2016, Grenoble avait ainsi débuté la saison à -6.

Les joueurs et le personnel ont accepté une baisse des salaires

Des sanctions en raison du déficit que le club a creusé la saison dernière, et dont le montant n'est pas connu. "Il s'explique par la masse salariale, puisque l'on a dû recruter de nombreux joueurs pour pallier les blessures, explique Thierry Parienty", le président des Boxers. Mais pas seulement, c'est une multitude de petits détails, au niveau des dépenses et d'un manque à gagner".

Tout le monde est dans le même bateau, assure le président Thierry Parienty. © Radio France - Thomas Coignac

Alors, le club a fait en sorte de baisser sa masse salariale, notamment en renégociant les contrats des joueurs et des salariés du club à la baisse. "Tout le monde est dans le même bateau, continue le président. Et je les en remercie, ils ont de grandes valeurs". Par contre, deux joueurs, qui devaient être au club cette saison, ne l'ont pas accepté, et ne porteront finalement pas le maillot bordelais. Le Canadien Olivier Latendresse, qui devait signer, a finalement rejoint Grenoble. Le Slovaque Dominik Kramar a également décidé de ne pas poursuivre l'aventure.

Le club assure qu'ils seront remplacés par des joueurs de niveau équivalent. Mais, avec ce retrait de points, et un effectif considérablement rajeuni, il semble difficile d'être aussi ambitieux, pour une équipe qui annonçait viser le Top 4. "On verra quand on saura avec quel handicap on démarre, sourit Parienty. Mais on espère aller en play-offs. Et ensuite, tout peut se passer". Remontés en Ligue Magnus en 2015, les Boxers de Bordeaux restent sur deux demi-finales sur les deux dernières années. Et veut encore davantage se structurer, avec de nouveaux vestiaires, une équipe U20 élite confiée au jeune retraité Julien Desrosiers, ou encore l'inauguration d'une véritable boutique au mois de décembre.

Le récapitulatif des mouvements

Les départs

Vincent CADREN (retraite)

Lionel TARANTINO (Anglet)

Felix PETIT (Canada)

Julien DESROSIERS (retraite)

Spencer EDWARDS (Amiens)

Patrick MC EACHEN (Orli Znojmo, Autriche)

Dominik KRAMAR (?)

Ronan QUEMENER (?)

Nicolas BESCH (?)

Antti JAATINEN (?)

Victor GOY (Mont-Blanc)

Mathieu ANDRE (?)

Les arrivées