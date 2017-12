Hockey - Boxers de Bordeaux : une pointe de déception à la trêve

Les Boxers de Bordeaux pointent au sixième rang de la Ligue Magnus à la trêve. Rien d'infamant, mais tout de même décevant vu les ambitions du club, pas épargné par les blessures de ses cadres.

Pas d'inquiétude chez les Boxers, mais de la frustration. Les hockeyeurs bordelais sont 6e de Ligue Magnus avec 46 points, c'est honorable mais déjà très loin des 60 points de Grenoble et Rouen en tête de championnat. "On est forcément un peu déçu, reconnait le manager Stéphan Tartari, on aimerait être un peu mieux classés et moins distancés".

Pas d'inquiétude

L'objectif n'a pas changé pour le club, il s'agit toujours d'accéder aux play-offs en fin de saison (les 8 premiers sont qualifiés) et d'aller le plus loin possible. Et de ce point de vue là, Stéphan Tartari n'est pas inquiet. Il est vrai qu'il reste encore 17 matchs aux Boxers de Bordeaux pour engranger des points.

"Il ne faut pas s'inquiéter, continuer à travailler parce que c'est d'accéder en play-offs qui compte" répète le manager. Sans oublier que les Boxers sont encore en lice en quart de finale de Coupe de France. "On se construit, on se prépare et il faudra compter sur nous" prévient Tartari.

Spencer Edwards a déjà inscrit 13 buts cette saison avec les Boxers. © Maxppp - Nini Calimoutou

Une hécatombe de blessés

Le seul motif d'inquiétude en fait, c'est l'avalanche de blessures qui frappe l'effectif des Boxers, "après 20 ans de haut-niveau, c'est la première fois que je vois autant d'aussi grosses blessures qui s’enchaînent, avoue Stéphan Tartari, et pour le coach Bozon c'est pareil". Le club a perdu perdu Adam Hughesman, le meilleur pointeur de Ligue Magnus jusqu'à la fin de la saison, Clément Fouquerel, le gardien numéro un pour au moins six semaines, Félix Petit pour trois mois minimum, Julien Guillaume pour deux semaines à un mois... "On perd notre meilleur marqueur qui est aussi le meilleur marqueur de la Ligue, plus notre meilleur gardien donc moralement ça fait mal" ne cache pas Tartari, mais les Boxers ne se laissent pas abattre et ont déjà annoncé plusieurs renforts : Ronan Quémener, gardien international, Jonathan Lessart (joker de Felix Petit) et peut-être un de plus (à la place de Hughesman), mais il faudra que ce soit avant la date butoir du 15 décembre. En espérant que la trêve permettre à tout ce petit monde de faire connaissance, pour vite repartir de l'avant.