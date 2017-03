Hockey D1 Anglet s'incline sur sa glace contre Mulhouse (play-off)

En demi-finale de D1, sur sa glace, l'Hormadi s'est incliné en prolongation sur un but en mort subite. Tout est à refaire samedi pour le match retour à Mulhouse.

Les angloysétaient pourtant bien partis en marquant le premier but au bout de 10 minutes. Mais ils n'ont pas su faire fructifier cet avantage, et surtout pas profiter des fautes mulhousiennes, le premi teirs se terminant avec ce seul petit but. Les power play (supériorités numériques) basque n'ont servi à rien, l'attaque angloye est resté stérile.

Une course-poursuite

Le deuxième tiers ressemble à une course-poursuite échevelée, les scorpions de Mulhouse revenant sur les talons de l'Hormadi à chaque but encaissé (2-2). Les alsaciens marquent un dernier but dans le troisième tiers pour se payer le droit de jouer les prolongations. Dans ces prolongations en mort subite, les Scorpions se sont montrés plus réalistes.

Pour le coach angloy Olivier Dimet, ces power play auraient pu faire basculer le match

Olivier Dimet: "on n'a pas tué le match quand on aurait pu le tuer"

Ça n'est qu'un match, la demi-finale se gagne par deux matchs gagné, et tout est encore à jouer reconnait l'entraineur mulhousien, Christer Eriksson