Anglet, France

Et la patinoire de la Barre a explosé ! Un dernier but dans les dernières secondes en cage vide libère (5-3) un public angloy tendu et tout un club qui réalise enfin son rêve. Pour la 1re fois de son histoire l’Hormadi décroche le titre de champion de D1. Le tout au terme d’une finale splendide et passionnante à Anglet.

Un premier titre en D1 pour l'Hormadi

L’Hormadi et Brest ont attaqué cet ultime confrontation dans la finale sur des patins ardents, se rendant coup pour coup. Mais la Blessure d’Aurélien Gréverend (paumette entaillée), le défenseur breton, après 9’ de jeu sur une offensive d’Anglet a semble-t-il coupé les ailes des Brestois.

Et 2 minutes de jeu plus tard, sans compter l’intervention de la surfaceuse pour nettoyer la glace ensanglantée, c’est l’Hormadi qui ouvrait le score par Christian Ouellet sur sa première supériorité numérique. Entame idéale. Et score à la fin du 1er tiers.

L'Hormadi devant, Brest en embuscade

Les Brestois attaquent la 2e période la bave aux dents, mais c’est l’Hormadi qui double la mise sur une nouvelle supériorité numérique (Loïck Poudrier). Sauf qu’encore une fois, à 2-0, à mi-temps les Angloys connaissent une baisse de régime. Brest réduit la marque sur une supériorité numérique à son tour.

Alors que les Angloys sont sur le point de reprendre le large, mais trouvent le poteau de Ruby, les Bretons marquent en contre et égalisent. Espoirs de courte durée car une nouvelle fois en supériorité, Anglet reprend le score (Yannick Riendeau) et vire à nouveau en tête à la fin de ce 2e tiers temps (3-2)

Final haletant

Alors que les Angloys se créent plusieurs occasion dangereuses dès l’entame du dernier tiers temps, c’est encore Brest qui revient à hauteur (3-3 à 18’ du terme).

Les joueurs de l'Hormadi laissent éclater leur joie devant leur public en liesse © Radio France - Bixente Vrignon

Mais l’Hormadi finit par se détacher grâce à Benoît Ladonne. L’attaquant formé au club délivre la Barre qui redevient le chaudron d’antan et enflamme ses hommes. Les Basques résistent aux assauts de Finistériens qui n’auront rien lâché jusqu’au bout, et Alexander Olsson, autre symbole du club, parachève la victoire (5-3) en inscrivant le but du titre en cage vide.

Retour en Ligue Magnus, 11 ans après

11 ans après sa relégation de Ligue Magnus et le dépôt de bilan l’obligeant à repartir en bas de l’échelle (D3), l’Hormadi retrouve l’élite. Champions !!!

Les joueurs de l'Hormadi soulèvent la Coupe de leur 1er titre de champions de D1 © Radio France - Bixente Vrignon

Les entraineurs et joueurs de l'Hormadi sont les invités du Club Rugby/Hockey sur France Bleu Pays Basque ce lundi 16 avril à 18h30 pour fêter leur titre !