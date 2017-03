Hockey D1 : l’Hormadi veut conclure vite

Les hockeyeurs d’Anglet ont l’occasion de se qualifier pour les demi-finales de D1 dès ce soir. Vainqueurs (3-4) en quart de finale aller à La Roche-sur-Yon, l’Hormadi s’est placé dans une position idéale pour conclure devant son public avant même le match d’appui ce dimanche.

Le discours de l’entraineur angloye, Olivier Dimet, est on ne peut plus clair : si gagner en Vendée mercredi dernier était important, rien est encore fait et surtout pas le plus dur… conclure ! Un discours entendu et repris par les joueurs à l'image de l'attaquant Thomas De Kock :

L’objectif c’est clairement de gagner la série en 2 matchs. On prend toujours une bonne option quand on gagne le 1er match à l’extérieur donc on a accordé beaucoup d’importance à ce match, maintenant il est derrière nous (...) Rien est encore fait

"Il faut que ce soit la guerre"

Les Angloys n’adoptent pas simplement la méthode Coué pour rester concentrés, mais se méfient de Vendéens qui n’ont plus rien à perdre. Malgré tout, Thomas De Cock arrivé cette saison dans une équipe qui a l'expérience des play-offs et des échecs en finale, a son idée sur la manière de mener la rencontre :

Il faut qu’on se concentre sur nous-mêmes, qu’on soit vraiment prêts, que ce soit la guerre, et ne pas se poser de questions sur le résultat, ne pas regarder le score, il faut se concentrer sur notre manière de jouer.

"Aucune euphorie, rien est joué"

Des Angloyes sereins, confortés par leur série record des dernières semaines – 11 victoires d’affilées, 13 succès pour un seul revers chez le leader Briançon depuis le 26 novembre – qui en fait la meilleure équipe de cette fin de championnat. Pour autant, les gars d’Olivier Dimet ne se laissent pas griser promet leur entraineur :

On reste concentrés sur ce que l’on a à faire. Aujourd’hui il n’y a aucune euphorie, on sait que rien n’est joué dans le sport. La chance que l’on a c’est que l’on joue chez nous devant notre public et on est persuadés que ce sera un soutien important.

Une piqûre de rappel salutaire

Des propos que confirment l’attaquant canadien Loïck Poudrier qui estime que le court revers il y a 2 semaines à Briançon (2-1) en saison régulière a été une piqûre de rappel salutaire avant d’attaquer cette dernière ligne droite :

Je pense qu’on a appris de cela aussi, ça trottais dans notre tête la série de victoire. On est dans une bonne dynamique, il s’agit de continuer, et travailler avec les émotions, ne pas sortir du plan de match. Je ne suis pas inquiet

Une victoire dès ce samedi soir est importante, elle permettrait de garder la dynamique avant une demi-finale qui se jouera encore un ton au-dessus, mais aussi de ménager les organismes et d’octroyer un jour de récupération supplémentaire. A ce niveau, les petits détails sont primordiaux.

Hormadi – La Roche-sur-Yon, demi-finale retour de D1, à 20h30 à la patinoire de La Barre.