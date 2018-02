Anglet, France

Les angloys se sont imposés en patrons, 4 à 2, contre leur dauphin Brest mardi soir, à trois journées de la fin du championnat de D1, et ils ont désormais cinq points d'avance au classement. L'Hormadi avait pourtant bien mal démarré en perdant 2-0 au premier tiers. Malgré 21 shoots durant cette période, impossible de surprendre la défense bretonne. C'est finalement Thomas Decock qui a déverrouillé la cage brestoise. Il est l'auteur du premier et du dernier but basque, ci-dessous.

"C'était un match important, car Anglet n'avait pas encore gagné contre aucune équipe du Top3" reconnait l'attaquant Thomas Decock.

Thomas Decock: "Il nous reste trois journées de championnat avant les play-offs"' Copier

Le coach angloy Olivier Dimet est particulièrement fier de la manière et le dit tout de go: "On a vu un patron sur la glace et c'était Anglet". Il souligne tout de même que "cette victoire fait du bien à tout le monde, après deux défaites. En plus, c'est avec la manière, c'est un match référence, pour belle équipe d'Anglet qui a mené du début à la fin. Le travail de sape a payé, on a fatigué Brest, et on a été récompensés". "La victoire est belle" pour Olivier Dimet

Olivier Dimet: "J'avais insisté sur le mental et l'esprit guerrier" Copier

Anglet se déplace à Cholet le samedi 17 février, puis recevra deux fois pour terminer le championnat. Réception de Tours le 24 février, puis de La Roche sur Yon le 03 mars.