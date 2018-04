Bayonne, France

La longue attente s'est terminée hier soir, sans réel suspens. L'Hormadi, qualifiée depuis mercredi soir après avoir remporté sa demie-finale en 3 matchs contre Nantes, comme elle l'avait fait en quart face à Mont-Blanc, connait enfin son adversaire en finale de D1.

Et non, ce n'est pas un poisson d'avril... NOUS SOMMES EN FINALE !!!#ICICESTBRESThttps://t.co/N0QB4uOnGN — Albatros de Brest (@albatrosbrest) April 1, 2018

C'est Brest qui a finalement eu raison de très accrocheurs Bisons de Neuilly-sur-Marne. Battus deux fois dans la semaine en Seine-Saint-Denis, les Brestois ont du attendre le 5e match décisif pour décrocher leur billet. Une victoire nette (4-2), dans une partie menée de bout en bout.

Pourquoi l'Hormadi part favorite

La logique de la saison régulière est donc respectée cette année, puisqu'Anglet avait terminé à la 1re place devant Brest. L'Hormadi aura donc l'avantage, non négligeable, de la glace pour cette finale. Les 2 premières rencontres se joueront à la patinoire angloye de la Barre samedi 7 et dimanche 8 avril. La 3e rencontre, et l'éventuelle 4e se joueront elles dans le Finistère. Quant au 5e match décisif, si nécessaire, il se disputera de nouveau sur la côte basque.

Et ce n'est pas là le seul avantage pour Anglet. En ne disputant que 6 parties dans ces play-offs contre 9 pour Brest, et avec 10 jours pour préparer la finale tout en s'épargnant un fastidieux voyage pour la première partie, l'Hormadi pourra compter sur l'atout fraîcheur forcément déterminant dans ces matchs serrés.

Un Club Hockey Hormadi ce lundi sur France Bleu Pays Basque

D'autant que les hockeyeurs angloys, qui vont disputer leur 3e finale de D1 en 4 ans, montent en puissance depuis le début de ces phases finales. Alors cette année sera-t-elle enfin la bonne pour remporter le titre ? L'Hormadi est-elle prête à retrouver la Ligue Magnus, 11 ans après l'avoir quitté et avoir toucher le fond après ses soucis financiers ?

