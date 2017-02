Hockey : Dijon accueille Strasbourg pour son dernier match à domicile

Pour leur dernier match de la saison régulière à domicile, les Ducs jouent gros ce mardi 21 février. Ils accueillent le 9eme, Strasbourg.

Ce mardi, on joue la 43eme journée de ligue Magnus, et la dernière à domicile pour les Ducs de Dijon. Les hockeyeurs dijonnais reçoivent l’Etoile Noire de Strasbourg. Avant le début la poule de maintien, une victoire leur assurerait une solide avance sur Chamonix-Morzine, 10eme. Dijon est déjà à la lutte pour le maintien, Strasbourg est toujours en course pour le dernier ticket en play-off.

L'analyse du Dijon Hockey Club

Deux petits points séparent les joueurs de Daniel Bourdages d’Epinal actuel 8ème mais dont les prochains adversaires (Amiens 7ème et Grenoble 3ème) compliquent le calendrier. Pour l’Etoile Noire, le calendrier est au contraire on ne peut plus favorable. Les deux équipes qu’elle affrontera, Dijon et Nice, sont des participantes à la poule de maintien.

"La possibilité d’engranger six points en deux rencontres pour le capitaine Elie Marcos et ses coéquipiers existe bel et bien, compte-tenu de la qualité du jeu proposé depuis un mois. Cinq victoires obtenues contre Angers, Amiens, Grenoble, Bordeaux et Chamonix-Morzine sont là pour en témoigner. Les Ducs sont donc prévenus, il leur faudra disputer un gros et bon match pour l’emporter."

Le rendez-vous est à 20H à la patinoire de Dijon. Réservations sur www.dijonhockeyclub.fr Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés.