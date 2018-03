Bordeaux, France

Après les meilleurs ennemis, voilà les meilleurs tout court ! Après avoir écrasé Gap (4 victoires à 0), l'équipe qui leur avait barré, l'an dernier, la route de la finale de Ligue Magnus et de celle de la coupe de France, les Boxers s'attaquent, à partir de vendredi, patinoire Pôle Sud, au numéro un de la saison régulière, les Brûleurs de Loups de Grenoble.

Et les Isérois présentent cette année des statistiques impressionnantes. En 44 matchs de saison régulière, ils n'ont perdu que neuf fois, contre 17 pour leur adversaire girondin. Ils présentent la meilleure attaque (194 buts marqués) et la meilleure défense (108 encaissés) de Ligue Magnus. Et surtout, pendant cette saison régulière, ils ont battu les Boxers trois fois sur quatre, leur seule défaite étant concédée à Meriadeck aux tirs au buts, le 31 octobre. "On va s'appuyer sur cette victoire, mais aussi sur tout ce qu'on a fait de bien depuis le début de la saison, dit l'attaquant et ancien Grenoblois Julien Guillaume.

"S'appuyer sur tout ce qu'on a fait de bien", dit l'attaquant Julien Guillaume Copier

Le gardien Ronan Quemener, décisif en quarts de finale, aura un gros rôle à jouer. © Maxppp - Maxppp

Pourtant, les Brûleurs de Loups l'ont jouée diesel pour leur entrée en lice en playoffs. Opposés aux huitièmes de saison régulière, les Scorpions de Mulhouse, les Isérois se sont retrouvés menés 2-1 après trois rencontres. S'ils ont fini par retourner la situation, et à l'emporter quatre victoires à deux, cette série a montré qu'ils n'étaient pas invincibles. Et surtout, ils n'ont terminé leur série, avec ce sixième match, que dimanche. Les Boxers bénéficient donc de quatre jours de récupération en plus.

Une finale pour grandir encore

Surtout, une qualification validerait la progression du club. Promu en 2015, 9e de Ligue Magnus en 2016, demi-finaliste en 2017.... L'année 2018 sera-t-elle synonyme de finale de Ligue Magnus, la première de l'histoire. "Mais on est déjà très heureux d'être là, et d'avoir confirmé la demi-finale de l'an dernier, dit le manager des Boxers Stéphan Tartari. Après, bien sûr que l'on va tout faire pour se qualifier, et montrer à nos partisans que l'on est là."

Avant cela, il reste donc à se hisser au-dessus des montagnes grenobloises. Et à aller dompter la patinoire Pôle Sud, et sa chaude ambiance. Agrandie juste avant cette demi-finale, elle est devenue, avec 4 208 places, la plus grande arène de Ligue Magnus.

"Déjà contents d'avoir confirmé le parcours de la saison dernière", dit le manager Stephan Tartari. Copier

Le programme des rencontres

Vendredi 9 mars - Match 1 : Grenoble - Bordeaux, 20h, patinoire Pôle Sud

Samedi 10 mars - Match 2 : Grenoble - Bordeaux, 20h, patinoire Pôle Sud

Mardi 13 mars - Match 3 : Bordeaux - Grenoble, 20h15, patinoire Meriadeck

Mercredi 14 mars - Match 4 : Bordeaux - Grenoble, 20h15, patinoire Meriadeck

Vendredi 16 mars - Match 5 : Grenoble - Bordeaux, 20h, patinoire Pôle Sud*

Dimanche 18 mars - Match 6 : Bordeaux - Grenoble, 18h15, patinoire Meriadeck*

Mardi 20 mars - Match 7 : Grenoble - Bordeaux, 20h, patinoire Pôle Sud*

*si nécessaire