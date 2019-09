Hockey : exploit européen pour les Brûleurs de Loups en Suède

C'est un véritable exploit ! Les Brûleurs de Loup ont triomphé ce dimanche de l'équipe suédoise Skelleftea en deuxième journée de CHL, le championnat européen. 2 buts à un, sur la glace adverse. C'est le deuxième succès de l'histoire des hockeyeurs grenoblois en CHL, dans sa forme actuelle. Une formidable victoire pour les BDL et pour le hockey français.

Une digne récompense après une grosse préparation estime l'attaquant grenoblois Sacha Treille : "on s'est toujours préparés pour cette Coupe d'Europe en se disant qu'on n'allait pas là-bas pour apprendre, on est là pour gagner des matches et c'est ce qu'on a fait. On a joué un match proche de la perfection, même si on s'est fait beaucoup dominer. On était en place défensivement et on est super contents, c'est une très belle victoire d'équipe."

L'un des éléments qui a permis cette victoire, c'est le gardien Lukas Horak qui a véritablement brillé lors des dernières rencontres, avec 77 arrêts en deux matches. "C'est un super héros", lance Sacha Treille, au sujet de son coéquipier, que les supporters surnomment affectueusement "Goldhorak".

Les BDL joueront la suite de ce championnat européen à domicile avec deux rencontres à la patinoire Pôle Sud. Contre Kärpät Oulu jeudi et Skelleftea samedi.